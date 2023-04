Spiagge, sabbia e bagnanti: l’intelligenza artificiale restituisce il mare a Sampierdarena

Genova. Una lunga distesa di sabbia, con i pennelli di scogli e tante spiagge piene di bagnanti intenti a nuotare nell’acqua azzurra a pochi metri dai palazzi antichi di Sampierdarena. No, non si tratta di una foto storica restaurata, né tanto meno di un ardito rendering allegato ad un altrettanto ardito progetto: stiamo parlando dell’esperimento grafico portato avanti dagli attivisti del Comitato Lungomare Canepa insieme ad un recentissimo programma di intelligenza artificiale capace di creare ex novo immagini rielaborando dati, archivi, prospetti e nozioni.

“Abbiamo provato a fare questo esperimento in primis per verificare se l’intelligenza artificiale potesse applicarsi anche ad una realtà specifica come quella di un quartiere – racconta a Genova24 Fabio, uno degli attivisti del comitato – e in secondo luogo, ma non per importanza, capire se un territorio come quello di Sampierdarena, nonostante tutte gli interventi umani, era considerabile ancora riconoscibile da un soggetto imparziale come una IA: volevamo capire se fosse ancora in grado di riconoscerne la sua naturalezza e la sua identità”.

Un’idea che ha potuto trovare sponda nelle recenti release di software open che mettono a disposizione una avanzata intelligenza artificiale in grado di “apprendere” dalle richieste che riceve: “E la nostra richiesta è stata molto semplice – spiega Fabio – Quale sarebbe l’aspetto di Sampierdarena oggi senza il bacino portuale?”.

E questo è stato il risultato, che ha combinato immagini della zona urbana odierna con gli elementi tipici della riviera ligure, creando una immagine talmente verosimile da far venire i brividi: “Al di là dello spirito nostalgico e lamentoso che non ci appartiene – continua – questa immagine dimostra innanzi tutto che nessun territorio è per forza votato ad un destino industriale come spesso ci viene imposto dalla narrazione dello sviluppo senza fine. Il litorale di Sampierdarena e Cornigliano in nulla si differenzierebbero dal classico litorale ligure delle riviere”. Ma non solo: “Questa foto dimostra il danno patrimoniale recato agli abitanti: chi oggi ha ereditato dai propri avi le case di Boccadasse le trova con un valore dieci volte più grande rispetto a quelle di Sampierdarena, costruite ai tempi a pochi metri dal mare”.

Ma il porto ha portato lavoro e ricchezza… “Vero, anche se sarebbe da fare una quantificazione puntuale su quanta ricchezza è stata prodotta e su quanta poi effettivamente è stata ridistribuita e in quale misura – sottolinea – E poi non è automatico che chi vive a Sampierdarena, oggi come ieri, lavori o abbia lavorato in porto, come chi ha vissuto a Cornigliano lavorasse nelle grandi industrie”.

“Ma questa foto ci dice un’altra cosa – continua Fabio – questo quartiere è monco di una parte della sua identità, è stato troncato lo sbocco naturale di quel territorio. Forse uno sviluppo più equilibrato e lungimirante avrebbe potuto pensare ad una fascia di rispetto. Invece abbiamo questa brutalità, questa convivenza forzata tra case e industria portuale. Con l’unica speranza, assai deprimente, di avere delle barriere acustiche autostradali a pochi metri dal centro storico di Sampierdarena”.

La foto ha da subito suscitato grande interesse, arrivando ad essere condivisa e vista migliaia di volte. “Può sembrare strano dirlo – conclude – ma crediamo che questa elaborazione dimostri come talvolta l’intelligenza naturale qualche spunto dall’intelligenza artificiale potrebbe raccoglierlo”. Sempre che di intelligenza si parli.