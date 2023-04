Sparatoria a Bolzaneto, il 59enne arrestato: “Ho reagito perché mi sono spaventato”

Genova. Sui motivi della lite ancora chiarezza non è stata fatta anche tutto sembrerebbe partito da un apprezzamento nei confronti di un’amica di Menotti da parte del giovane albanese che venerdì notte è stato colpito da uno dei colpi sparati dal 59enne in via Pastorino a Bolzaneto davanti al bar Doppia Chance.

Fioravanti Menotti, stamani, assistito dall’avvocato Federica Adorni, ha risposto ad alcune domande del gip Marina Orsini nell’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto per tentato omicidio: “Sono molto dispiaciuto – ha detto – non volevo fare male a nessuno, ma ho reagito perché mi sono spaventato”.

Secondo quanto ricostruito dai militari la lite era cominciata all’interno del bar e dalle parole si era passati agli schiaffi. A un certo punto Menotti se ne è andato a casa per poi ritornare armato: ha sparato 3 colpi e solo uno ha colpito il 32enne, che non è mai stato in pericolo di vita. Per i militari però Menotti avrebbe sbagliato mira perché troppo ubriaco, come d’altronde tutti i partecipanti alla lite.

Dopo gli spari Menotti era fuggito in auto: i carabinieri lo hanno ritrovato quasi 12 ore dopo a Rivarolo, nei pressi di piazza Pallavicini a Rivarolo mentre l’auto era stata trovata dalla dalle volanti della questura in via Polonio.

L’uomo, che non ha precedenti e di professione fa il marittimo ha aggiunto: “Non volevo scappare, volevo costituirmi”. Si era parlato di una possibile fuga in Marocco “ma quella era la destinazione della nave su cui lavoro”. Il gip ha convalidato l’arresto e Menotti al momento resta in carcere