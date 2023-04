Spacciatore arrestato dai carabinieri, in casa aveva un pugnale e quattro machete

Genova. Un 40enne marocchino con pregiudizi di polizia è stato arrestato ieri dai carabinieri di Genova durante un normale servizio antidroga. L’uomo dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi.

Fermato per l’identificazione e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di poche dosi di hashish. A seguito della perquisizione dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, 10 grammi di cocaina, materiale per il peso e il confezionamento dello stupefacente e oltre 100 euro ritenuto provento dell’illecita attività.

Ma non solo: i carabinieri hanno trovato anche un pugnale e quattro machete lunghi tra i 30 e 60 centimetri, tutti sequestrati.

Nel corso del medesimo servizio è stato denunciato un 20enne italiano con pregiudizi di polizia, fermato per un controllo in piazzale Iqbal Mash e trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina già suddivise in dosi già pronte per la vendita.