Sori, rubinetti a secco per lavori mercoledì 2 maggio dalle 8.30 al pomeriggio

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori sulla rete che comporteranno l’interruzione dell’energia elettrica che alimenta la stazione di sollevamento a servizio del serbatoio del Boschetto,

Mercoledi 2 maggio

Dalle 8,30 alle 15.30 circa

non sarà garantita l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Sori:

Via alle Cinque Strade

Crosa Ostin

Crosa del Pino

Crosa Acque Ricche

Via alla Torre

Via dante Alighieri (limitatamente ai civici posti più in alto)

Via Crispi (solo civici lato monte)