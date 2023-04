Sampierdarena, la scuola del crollo al controsoffitto resta chiusa: stamani sopralluogo di Comune e Municipio

Genova. I 120 ragazzi e ragazze delle sei aule della succursale della scuola media Barabino a Sampierdarena, probabilmente, finiranno l’anno scolastico in altri edifici. Comune, Municipio Centro Ovest e dirigenza scolastica, dopo un sopralluogo avvenuto stamani, hanno convenuto sulla necessità di partire al più presto con i lavori di messa in sicurezza e quindi gli studenti saranno trasferiti in altre collocazioni, al Fossato, alla Bellezza e alla Cantore.

La decisione ufficiale sarà comunicata molto presto, all’indomani della scoperta del crollo di un controsoffitto, con calcinacci e lamiere all’interno della seconda F, avvenuto mentre la scuola – per fortuna – era chiusa per il ponte del 25 aprile.

“Questa mattina, alle 7.45, ho eseguito insieme al presidente del Municipio 2 Michele Colnaghi e ai responsabili dell’area tecnica comunale un sopralluogo presso la succursale della scuola Barabino, a Sampierdarena, dove ieri si è constatata la caduta di alcune doghe del controsoffitto di una classe”. Lo dice vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici del Comune di Genova Pietro Piciocchi.

“Un fatto molto grave, che non doveva accadere – ammette – al quale rimedieremo immediatamente e io ne sarò garante. Un incidente di percorso che ci rende ancora più determinati nel proseguire il deciso lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi scolastici, che abbiamo intrapreso con investimenti che non hanno precedenti nella storia del Comune di Genova”.

Ieri lo scontro con il municipio Centro Ovest, retto da Michele Colnaghi, che ha sottolineato come da tempo fosse stato chiesto un intervento sulla scuola interessata dal crollo, senza però ottenere finanziamenti se non quelli già stanziati dalla giunta per la copertura del centro civico Buranello. Sulla vicenda della scuola di via D’Aste si innesta quella del dislocamento dei depositi chimici a ponte Somalia. “Il Comune preferisce dare 30 milioni ai privati che investire nelle scuole di questo quartiere”, aveva detto Colnaghi. Oggi, polemiche sedate, al momento. Riparte il lavoro per la messa in sicurezza della scuola: rischia di essere un lavoro lungo perché le infiltrazioni potrebbero non riguardare solo l’aula dove è avvenuto il distacco.

“Oggi il Comune si è reso conto dello stato in cui versa la scuola – dice Colnaghi – nei mesi scorsi avevamo avuto un incontro con l’assessorato alla Scuola ma non avevamo avuto risposte, alla Barabino di via D’Aste abbiamo realizzato come municipi 44 interventi sugli oltre 100 messi a punto in tutte le scuole di Sampierdarenaa, questo per dare un’idea, in generale qui servono lavori impegnativi sui soffitti, togliendo tutte le lamiere del controsoffitto, ma anche su illuminazione e infissi, lo stanziamento dovrà essere corposo”. Nei mesi passati c’erano stati sì dei lavori: le professoresse della scuola avevano riverniciato il secondo piano con le loro mani.

“Desidero ribadire con grande convinzione che il tema delle scuole è e resta la priorità assoluta della programmazione dei lavori pubblici del nostro Comune e che, a riprova di ciò, sono davvero tanti gli interventi in corso di realizzazione: ieri, solo per citare il caso più recente, ho avuto la gioia di inaugurare la nuova palestra e i nuovi servizi igienici della scuola di Teglia – ha continuato il vicesindaco – lo stiamo constatando in questi giorni dove, tra le tante cose, siamo molto impegnati nei trasferimenti di varie classi proprio per consentire lavori molto importanti finanziati attraverso il PNRR e non solo, cosa che in passato non è mai accaduta, pur con tutti i disagi fisiologici in situazioni di questo genere. Mi scuso con tutti, soprattutto con i genitori e il personale scolastico, per quanto è avvenuto con l’impegno di trasformare questa vicenda in un’opportunità per fare sempre meglio e sempre di più”.