Sopraelevata portuale, passo avanti per il prolungamento: “Meno camion sulle strade di Genova”

Genova. Inaugurato oggi, dopo sette mesi di lavori, il revamping del primo tratto della sopraelevata portuale che costeggia lungomare Canepa in quota. Un passo avanti in vista del prolungamento dell’infrastruttura che permetterà ai camion di entrare in porto direttamente dal nuovo varco di Cornigliano senza intasare la viabilità cittadina. L’opera fa parte di un pacchetto di interventi che cuba complessivamente 150 milioni, affidato all’impresa Pizzarotti e parte del programma straordinario di interventi straordinari in ambito portuale.

“È il primo intervento che inauguriamo in ambito pienamente portuale – spiega Paolo Piacenza, segretario generale dell’Autorità portuale -. È una viabilità fondamentale perché consente di dare una doppia via di sfogo in alternativa alla viabilità a raso di viale Africa per tutti coloro che devono andare verso i terminal San Giorgio, Derna, Gmt e Messina. Questo significa dare un’alternativa al traffico portuale, potendo fungere la sopraelevata anche da corsia di accumulo, e quindi togliere mezzi pesanti dalle strade cittadine“.

Quella aperta a partire da stasera è la cosiddetta opera B, vale a dire l’adeguamento e l’allargamento dell’attuale sopraelevata, mentre l’opera A sarà il prolungamento fino alla sponda sinistra del Polcevera. Da qui i tir percorreranno il nuovo ponte del Papa che ospiterà due strade su livelli diversi: “Immaginiamo di arrivare al varo entro fine agosto“, annuncia Piacenza. Un sistema di rampe monodirezionali collegherà poi l’infrastruttura alla viabilità a raso.

Sul lato di Levante la sopraelevata sarà raccordata al futuro varco in quota di Ponte Etiopia e al nuovo varco di San Benigno, a loro volta collegati col tunnel subportuale attualmente in progettazione. “Questa è una strada controllata dall’Autorità portuale, perché vogliamo che la mobilità sia divisa: quella delle merci non deve intaccare la viabilità cittadina – ricorda il sindaco Marco Bucci -. Questo libererà lungomare Canepa dalle merci. Abbiamo previsto una zona verde che aiuterà a mantenere una separazione morbida tra la città e il porto, una cosa che dobbiamo fare su tutti e 3 i chilometri del porto: piano piano, pezzo per pezzo, la facciamo tutta.

“La nuova sopraelevata portuale fa parte dei quell’ambizioso progetto che è partito dopo la tragedia del Ponte Morandi – commenta il presidente Giovanni Toti -. Oggi sta cambiano l’operatività del porto di Genova e si aggiunge agli investimenti che si sono susseguiti con il Pnrr, la Diga, il progetto di banchina unica a Sampierdarena. Questa è una strada che già nel 2018 ha salvato una città che rischiava di essere paralizzata dal traffico e la capacità portuale, oggi consolidata con il nuovo ponte del Papa che consentirà un nuovo accesso alle aree portuali. E finalmente si sta concretizzando quel progetto di cui si parlava da molti anni che vuole separare il traffico pesante del porto, dal traffico ordinario della città. Uno straordinario vantaggio per l’operatività del nostro porto ma anche un vantaggio per i cittadini”.

Il revamping funzionale ha riguardato attività di verifica in applicazione delle linee guida ministeriali (che hanno confermato la conformità del viadotto alle norme attuali), attività di retrofitting strutturale concentrato in poche zone, con l’installazione di cilindri oleodinamici antisismici in grado di assorbire l’energia di un terremoto, il rifacimento delle impermeabilizzazioni, la posa di nuovi asfalti, tappeti di usura, barriere di sicurezza, impianti di illuminazione e idraulica di piattaforma.