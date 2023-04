Snobbati gli incentivi di Tursi per l’acquisto di mezzi “green”. Le auto elettriche? Solo una

Genova. Solo 175 richieste approvate e nemmeno una per l’acquisto di un’auto elettrica. A distanza di quattro mesi dalla pubblicazione – e passato più di un mese dall’entrata in vigore della nuova ordinanza antismog – il bando del Comune di Genova con incentivi per sostituire i veicoli più inquinanti si rivela un buco nell’acqua. I dati sono impietosi: a fronte di 9,24 milioni di euro a disposizione per il 2022 e il 2023, il totale dei contributi concessi fino ad oggi da Palazzo Tursi ammonta a 231.260 euro, un risibile 2,5% delle risorse stanziate.

Il bando è rivolto a privati residenti a Genova da almeno tre mesi, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, enti del terzo settore, tassisti e imprese di noleggio con conducente con sede a Genova. Gli incentivi messi sul piatto (per i privati) arrivano fino a 9mila euro per veicoli elettrici, 6mila per ibridi Euro 6 o successivo, 5mila per metano, Gpl, benzina-metano, benzina-Gpl Euro 6 o successivo, 4mila per benzina o diesel Euro 6 o successivo, 800 euro per e-bike e ciclomotori ibridi ed elettrici. Condizioni necessarie: rottamare un veicolo colpito dall’ordinanza antismog (tranne che per le e-bike) e acquistare (o aver acquistato a partire dal 1° giugno 2022) un veicolo nuovo, di prima immatricolazione.

L’altro dato che salta all’occhio è quello relativo ad auto e furgoni elettrici. Considerato che l’importo concesso non può superare il 40% del prezzo di acquisto, e dato che i mezzi più economici a listino non costano meno di 30mila euro, il contributo dovrebbe ammontare a 9mila euro. E nell’elenco delle domande approvate ne figura solo uno. Segno, probabilmente, che l’auspicata transizione all’elettrico è ancora una chimera, complici i prezzi ancora fuori portata per molte tasche (evidentemente non mitigati a sufficienza dagli incentivi) e l’oggettiva impossibilità di gestire la ricarica notturna delle batterie per chi non possiede un box.

Una decina, invece, le domande accettate per contribuire all’acquisto di un veicolo ibrido termico-elettrico. La stragrande maggioranza degli incentivi riguarda comunque gli scooter elettrici, nonostante per la maggior parte dei modelli esista un inconveniente legato alla ricarica: le colonnine di solito sono equipaggiate coi connettori usati per le auto, mentre i mezzi normalmente hanno una presa Schuko.

Le risorse complessive, stanziate dalla Regione come risultato delle sanzioni europee per il superamento delle soglie di inquinanti, ammontano a 29 milioni di euro di cui quasi 22 milioni di euro destinati ai bandi: di questi oltre 18 milioni spettano al Comune di Genova, suddivisi in tre annualità, il resto al Comune della Spezia. Eppure, nonostante le stime parlassero di oltre 100mila veicoli interessati dalle limitazioni, non c’è stata alcuna corsa agli incentivi. Ed è per questo che la giunta Bucci sta pensando di estenderli in futuro anche a chi rottama mezzi non direttamente colpiti dall’ordinanza.

Ma l’ordinanza di Tursi che dallo scorso 1° marzo vieta i veicoli più inquinanti, facendo seguito alle dichiarazioni del sindaco Marco Bucci, dà indicazione “alla direzione Mobilità e Trasporti di attuare le azioni necessarie alla definizione del sistema di incentivazione all’utilizzo del sistema di trasporto pubblico rispetto a quello privato prevedendo l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale per cinque anni a favore di coloro che rottamano mezzi coinvolti e individuati dalla presente ordinanza senza acquistare alcun nuovo mezzo in sostituzione“.

Ad oggi, però, non è stata ancora definita una procedura per presentare le richieste né tantomeno sono stati concessi abbonamenti gratuiti come era stato promesso. “La modalità è allo studio, a breve avremo dettagli”, riferisce Amt. Una parte delle difficoltà sarebbe dovuta al fatto che i beneficiari potrebbero facilmente imbrogliare ottenendo i cinque anni di viaggi a costo zero e acquistando successivamente un’auto o una moto, un comportamento che vanificherebbe l’obiettivo di ridurre il numero di mezzi inquinanti in circolazione.