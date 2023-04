Sinistra italiana, domani la mobilitazione nazionale sulla sanità pubblica: ecco gli appuntamenti a Genova

Genova, “Il governo della destra darà il colpo definitivo alla sanità pubblica. Servono investimenti per nuovo personale e apparati moderni. Bisogna fermare le liste d’attesa”. Lo dice in una nota Sinistra italiana che domani ha organizzato una giornata di solidarietà con il personale sanitario vittima di odiosi atti di violenza.

“Nel giorno in cui il Parlamento è chiamato a votare il Def, il documento di programmazione economica del governo Meloni, Alleanza Verdi e Sinistra promuove una mobilitazione per la sanità pubblica e per ridurre le liste di attesa che hanno ormai dimensioni vergognose” si legge nella nota.

“Il governo Meloni infatti assesta un altro colpo al sistema sanitario pubblico del nostro Paese che non possiamo accettare. Non a caso si è scelto lo slogan “Fin Troppo Pazienti”. Perché siamo stufi di vedere miliardi di euro sottratti alla salute e sprecati diversamente”.

In tutta Italia si svolgeranno presidi, sit in, manifestazioni, flash mob davanti alle strutture ospedaliere e sanitarie.

A Genova l’appuntamento è dalle ore 7.30 alle ore 9 presso le strutture sanitarie:

Ospedale Villa Scassi

Ospedale San Martino

Ospedale di Quarto

Ospedale Evangelico – Castelletto

Centro prelievi – Voltri

Ospedale san Carlo- Voltri

Casa della Salute – Fiumara

Villa De Mari – Pra’- Palmaro