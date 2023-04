Sicurezza idrogeologica, ok dalla giunta comunale alla sistemazione di Ca’ de Pitta a Molassana

Genova. Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, sentito il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua, l’intervento di sistemazione dell’assetto idrogeologico della zona alle spalle dei Macelli, in via Terpi a Molassana.

«È il primo lotto di una serie di lavori di risistemazione dell’area – spiega il vicesindaco Piciocchi – l’obiettivo è la messa in sicurezza di una zona che, nel corso degli anni, è stata soggetta ad abbandono progressivo di terreni un tempo utilizzati a scopo agricolo. La messa in sicurezza dell’area è il primo tassello per poi arrivare a una risistemazione del verde a uso pubblico a disposizione del quartiere».

L’intervento, per un costo complessivo di 1,5 milioni di euro, interesserà una porzione di versante sulla sponda sinistra del torrente Bisagno, tra la via Terpi e piazzale Bligny.

«Per contrastare lo stato attuale di degrado – dice il consigliere delegato Bevilacqua – il progetto della Direzione Idrogeologia e Geotecnica ha l’obiettivo di creare una regimazione delle acque nella zona del mercato. Un intervento molto importante per dare stabilità a una zona, popolosa e frequentata, che negli ultimi decenni è stata interessata anche da eventi alluvionali importanti».

Per riqualificare l’intera area, sarà consolidata anche la scarpata con interventi strutturali di stabilizzazione. L’intervento porterà a un duplice risultato: un miglioramento in termini di stabilità del versante, e la creazione di un piano fruibile, a destinazione di uso pubblico, la cui realizzazione fa parte del secondo lotto di lavori.