Siccità, a rischio razionamento 3.5 milioni di italiani. Liguria presenta un piano da 58 milioni

Genova. Mentre è partito il conto alla rovescia per l’arrivo dell’estate, a Roma il governo prova ad accelerare sul piano contro la siccità. Nelle prossime ore, forse già domani, sul tavolo del Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare il Decreto Acqua pensato per ‘sburocratizzare’ le procedure per avviare interventi dal valore di quasi 9 miliardi di euro finalizzato a costruire nuovi invasi e limitare il più possibile le innumerevoli perdite delle reti idriche italiane.

Ma lo scoglio più importante, come spesso accade, è l’accordo sul nome del commissario straordinario che avrà il compito di ‘mettere a terra’ tutti questi interventi. Voci sempre più insistenti vorrebbero per questo ruolo lo stesso Matteo Salvini, oggi ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e a capo del tavolo interministeriale sul tema. Una sorta di ‘autocandidatura’ che però sembra non essere stata gradita dagli alleati di governo, soprattutto Fratelli d’Italia, che vorrebbero in quell’incarico nomi più vicini al principale partito di maggioranza.

Ma al di là delle questioni politiche, resta l’enorme incubo estivo: stando questa situazione. nei prossimi mesi, secondo le stime di Ispra, potrebbero essere oltre 3,5 milioni gli italiani costretti a convivere con razionamenti idrici quotidiani, mentre per le aziende agricole potrebbe essere un ecatombe da centinaia di chiusure.

Tra le varie misure paventate, ci sarebbe un taglio della procedura per intervenire su acquedotti e invasi e l’accorpamento delle migliaia di aziende che si occupano di distribuzione idrica. Ma non solo: secondo alcune anticipazioni il Decreto Acqua conterrebbe le disposizioni del piano ‘Laghetti’, già sponsorizzato da Coldiretti, e che vedrebbe la realizzazione di diecimila micro invasi capaci di aumentare la capacità di trattenuta delle acque piovane e una distribuzione più capillare per l’agricoltura. Oltre a questo il governo sarebbe intenzionato a intervenire anche sulla gestione delle acque reflue dei depuratori, abbassando le soglie di utilizzo, sbloccando quasi 9 miliardi di acqua depurata che oggi viene di fatto dispersa in mare.

Nel frattempo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato la lettera indirizzata al Dipartimento nazionale di Protezione civile con il Piano di interventi straordinari per contrastare gli effetti dell’emergenza siccità, anche in vista dell’arrivo dell’estate.

Il piano ligure prevede interventi per oltre 58 milioni, di cui 40 s0lo per l’imperiese, in assoluto la parte della regione più a rischio siccità. Per quanto riguarda il genovesato sono stati richiesti 1.9 milioni di euro: le criticità in atto sono dovute principalmente al ridotto apporto delle sorgenti in alcune zone interne. Gli interventi proposti mirano a realizzare collegamenti al sistema acquedottistico d’ambito per le frazioni non ancora interconnesse e ad aumentare la resilienza rispetto alla siccità. Tra gli interventi, a Busalla, posa di una condotta di circa 1 km (300mila euro); a Comune di Ne (loc Conscenti) potenziamento delle tubazioni idriche di alimentazione e distribuzione (250mila euro).

“L’auspicio è che il Governo accolga integralmente queste richieste, che abbiamo raccolto confrontandoci direttamente con gli enti locali e i territori per venire incontro alle le loro esigenze e criticità – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Si tratta di una richiesta imponente per un totale di oltre 58 milioni di euro, indispensabili per mettere in campo misure immediatamente realizzabili per ridurre gli impatti della siccità sul nostro territorio. Questo piano è ovviamente altra cosa rispetto a quanto dovrà fare il futuro commissario nazionale per l’emergenza siccità che si occuperà, invece, di come affrontare il tema nei prossimi anni con interventi strutturali, come eventuali nuovi invasi, che richiedono investimenti ancora più rilevanti”.