Si schiantano contro un albero dopo il sorpasso: ancora gravissimi i due ventenni feriti

Genova. Restano in gravi condizioni di salute i due ragazzi arrivati in elicottero da Chiavari a seguito di incidente in auto avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 22 aprile.

I ragazzi, entrambi 23enni, sono ricoverati uno presso il punto di rianimo del Pronto Soccorso, il secondo nella Rianimazione M3 del Monoblocco. Le prognosi per entrambi sono ancora riservate.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 18, in viale Kasman a Chiavari: durante un sorpasso ad alta velocità, chi era alla guida del mezzo ha perso il controllo dell’auto – di grossa cilindrata – che dopo aver toccato un marciapiede, ha finito la sua corsa contro un albero. I due, in fin di vita, sono stati estratti dalle lamiere e trasportati al San Martino di Genova con l’elicottero.