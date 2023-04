Sezioni accorpate all’Ic Sestri Ponente, Linea Condivisa: “Rischio classi pollaio”

Genova. L’accorpamento delle classi e delle sezioni desta preoccupazioni a Sestri Ponente. In particolare presso la scuola dell’infanzia R. Pezzani, dove o scorso anno presso quella Scuola è stata chiusa una sezione su tre, e la scuola dell’Infanzia Villa Parodi in cui è stato chiesto un potenziamento dell’organico da parte dell’istituto. Una richiesta, ad oggi, inascoltata.

«Malgrado il crescente numero di bambine e bambini iscritti nei due istituti si riduce il numero delle classi – commenta il Consigliere Regionale, capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino – La Scuola Pezzani, grazie ad un instancabile impegno del corpo docente e delle forze interne dell’Istituto, è riuscita a garantire le 3 sezioni e a non respingere alcuna domanda.

“La Scuola Villa Parodi fatica a garantire la presenza delle classi con una richiesta di accesso così elevata. Perché la richiesta di potenziamento dell’organico e di apertura di una nuova sezione non viene accolta? Ho presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale, in discussione in aula il prossimo 11 aprile, per chiedere alla Giunta i dati relativi all’organico di diritto assegnato agli istituti scolastici e una rivalutazione del numero delle sezioni».

In questi mesi il personale si è assunto un sovraccarico di lavoro che non può diventare la regola per fronte ad un incomprensibile taglio di personale.

«Ho presentato in Municipio una mozione “gemella” all’ interrogazione del consigliere Pastorino, per chiedere un impegno alla Giunta nei limiti dei suoi poteri, sulla situazione denunciata – dice Sara Tassara, Consigliera della Lista Rosso Verde in Consiglio Municipale Medio Ponente – Pur non essendo l’assegnazione dell’organico scolastico una competenza diretta del Municipio, credo sarebbe un segnale importante per le famiglie sapere che la nostra Presidente ha a cuore le sorti di due scuole così importanti del nostro territorio. E soprattutto sarebbe finalmente un segnale di interesse generale sul tema scuola che, ricordo, non è per nulla citato nelle linee programmatiche stilate dalla Presidente di Municipio a inizio mandato. Per noi scuola, istruzione e sicurezza restano invece le priorità assolute, e speriamo di trovare apertura da parte della maggioranza su un tema così importante».