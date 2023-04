Sestri Levante, Solinas: “Cercherò le risorse per costruire la nuova caserma dei carabinieri”

Sestri Levante. “Ricercherò con determinazione le risorse necessarie alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Sestri Levante, che rappresenta un presidio di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini. Tali risorse, realisticamente, potranno giungere o da finanziamenti istituzionali o da oneri di urbanizzazione”. È quanto dichiara Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante.

“Quello della nuova caserma – prosegue – è un tema che mi coinvolge anche dal punto di vista affettivo, essendo stato mio padre, per diversi anni, comandante della stazione dei Carabinieri a Sestri Levante”.

“Tra i diversi elementi che compongono il quadro della sicurezza dei cittadini – sottolinea ancora Solinas – ritengo strategico mantenere una significativa presenza dell’Arma sul territorio. Poter contare, come oggi, su di una Compagnia anziché su di una Tenenza certamente dà maggiore tutela in termini di organizzazione e capacità d’intervento. Per tali ragioni assume grande importanza il tema della nuova caserma, che consentirà di mantenere nella nostra città una Compagnia”.

“L’amministrazione uscente, che si occupa di questo problema dal 2017, ha individuato il sito nell’area degli ex uffici anagrafe e servizi sociali. Tali edifici, da ristrutturare, risultano peraltro vincolati dalla Soprintendenza. Dopo aver investito non poche risorse economiche nel progetto, che oggi valorizza il costo dei lavori in ben 3.600.000 euro, ora ci si accorge anche che gli importi degli accantonamenti e delle alienazioni immobiliari fatte per finanziare la nuova caserma sono stati già spesi in altre attività, lasciando l’opera senza copertura finanziaria”, conclude il candidato sindaco.