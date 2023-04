Sestri Levante, Pistacchi: “Le idee dei commercianti coincidono con le nostre”

Sestri Levante. “Decoro, sicurezza, ma soprattutto una svolta a livello di impostazione e di rapporto con la pubblica amministrazione tesa a migliorare la qualità commerciale e turistica di Sestri Levante. Sono le priorità raccolte tra chi ha un’attività nel corso dell’incontro odierno del candidato sindaco del centrodestra, Diego Pistacchi, che oggi era in carruggio e nei prossimi giorni proseguirà la visita nelle altre zone”. Così si legge in una nota del candidato alle comunali.

“La cosa preoccupante è che il malcontento raccolto è concentrato su temi condivisi da tutti gli esercenti, che negli anni sono stati già portati, senza alcun riscontro, all’attenzione dell’amministrazione comunale – osserva Diego Pistacchi -. Di positivo invece c’è la perfetta identità di vedute con quelli che sono i temi del mio programma, del modo di intendere il rapporto con queste categorie. E soprattutto rincuora il fatto che ci sia la possibilità di risolvere molti dei problemi grazie all’effettiva volontà di una nuova amministrazione”.

Il decoro urbano passa ad esempio attraverso una revisione del contratto di raccolta della differenziata. La sera e fino alla mattina successiva il centro storico non può essere un deposito di spazzatura esposta al passaggio dei turisti e all’azione degli animali. Questa mattina, ancora alle 11, era presente una distesa di bottiglie di birra vuote. Inoltre occorre predisporre un maggior numero di raccoglitori di piccoli rifiuti e di deiezioni canine per evitare comportamenti scorretti di chi, esasperato, non sa dove buttare una coppetta di gelato, un fazzoletto, una cicca. Richiesta comune e condivisibile è quella di incentivare una movida che sia un sano divertimento, sostenibile e non occasione di degrado, scontri, risse e pericolo.

“Autentica emergenza dovuta a una disattenzione ideologica da parte della vecchia amministrazione è poi quella della qualità dell’offerta merceologica – prosegue il candidato sindaco Diego Pistacchi -. Il Comune di Sestri Levante ha sottoscritto l’adesione all’applicazione della legge Madia, ma poi non ha sviluppato misure concrete per renderla effettiva e completa. Ci sono gli strumenti adeguati per preservare zone di particolare pregio da insediamenti di attività commerciali non di qualità. Indispensabile anche una programmazione della mappatura delle licenze, per evitare la concentrazione di attività similari, a scapito di altre indispensabili per un turismo di livello e destagionalizzato”.

Il candidato sindaco è stato accompagnato nell’incontro da Sonia Bertolone, già direttore del Civ “I Carruggi di Sestri Levante” e candidata nella lista civica “Sestriamo”.

“I commercianti si sono mostrati concordi con le nostre proposte e felici di contribuire a dare una svolta positiva all’offerta turistica, in collaborazione con tutte le categorie economiche sestresi”, conferma Sonia Bertolone che vive dall’interno il tessuto commerciale in quanto a sua volta titolare di due attività della zona.