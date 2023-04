Sestri Levante, Massucco presenta la sua lista: “Grande competenza per rinnovare la città”

Sestri Levante. Il candidato sindaco per Sestri Levante Marcello Massucco ha presentato oggi la lista Marcello Massucco Sindaco – Progresso per Sestri nel point elettorale di corso Colombo 13. Nove gli amministratori uscenti, un terzo della lista è composta da candidati con meno di 40 anni, sette le donne.

“Una squadra che ha dimostrato grande competenza amministrativa e visione che cresce ulteriormente con il nuovo apporto di donne e uomini di ogni generazione ed esperienza che si mettono al servizio della città – commenta il candidato Marcello Massucco – Un patto tra chi ha dimostrato attenzione alla città nei ruoli amministrativi e chi ha contribuito in tanti aspetti a mettere energia e innovazione per il bene comune. Il nostro obiettivo è di rinnovare la città senza snaturarne gli aspetti più peculiari che caratterizzano questa comunità. La lista affonda le sue radici nell’esperienza amministrativa con un pensiero sempre rivolto al futuro per una città vivibile e sostenibile, concentrata su uno sviluppo industriale, turistico e tecnologico. Questo è lo spirito che ha portato alla composizione della lista Progresso per Sestri”.

“Quando ci si prende cura per tanto tempo di qualcosa si crea un legame umano che non si rompe. Per questo, quando Marcello Massucco mi ha chiesto di candidarmi come capolista di Progresso per Sestri ho accettato senza remore e con gratitudine – aggiunge la candidata Valentina Ghio, ex sindaca e oggi deputata del Pd – Lo faccio con entusiasmo, so di avere conoscenze e competenze che possono essere utili alla prossima amministrazione. Negli ultimi dieci anni ho lavorato fianco a fianco con Marcello su numerose questioni, ci lega una reciproca fiducia e il senso di essere squadra. Di fare squadra per il bene di Sestri”.

I NOMI

Valentina Ghio, 51 anni, già Sindaca, ora deputata della Repubblica

Mauro Battilana, 63 anni. Dipendente Trenitalia e assessore uscente con delega all’Ambiente e difesa suolo, Protezione Civile, Agricoltura, Energia, Rifiuti, Polizia Municipale e Sicurezza.

Elisa Bixio, 51 anni. Commerciante. Assessore uscente alla Cultura, Manifestazioni ed eventi, Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale, Comunicazione.

Massimo Bixio, 64 anni. Medico veterinario. Presidente del consiglio comunale uscente.

Gabriel Dell’Uomo, 25 anni. Istruttore Amministrativo e consigliere comunale uscente con delega alle “Politiche per la sostenibilità. Mobilità sostenibile – spazio pubblico, bene pubblico”.

Mara Foresta, 40 anni. Insegnante di scienze matematiche e consigliere comunale uscente con delega al Coordinamento dei progetti rivolti alle frazioni del nostro territorio e del rilevamento delle problematiche e criticità”.

Amanda Garcia Lopez, 24 anni. Geometra, libera professionista, con studio in Chiavari.

Paolo Gianelli, 40 anni. Dipendente Banca Bper S.p.A.

Francesco Latiro, 80 anni (Indipendente). Ex consigliere e assessore comunale. Per più di 50 anni dipendente e poi dirigente responsabile alle vendite di Covim Spa.

Roberto Montanari, anni 65. Pensionato, per oltre 40 anni ha lavorato come tecnico presso il servizio lavori pubblici del Comune di Sestri Levante.

Gabriele Ovindo, 32 anni. Postino presso Poste Italiane e consigliere comunale uscente con specifico incarico in materia di “Promozione e sostegno della Legalità, costituzione della Consulta della Legalità. Promozione e diffusione delle attività sportive”.

Marco Piccinini, 61 anni. Dipendente Fincantieri in pensione, consigliere comunale uscente.

Federica Picetti, 40 anni. Avvocato, già consigliere comunale e assessore all’urbanistica e ai servizi sociali presso il Comune di Varese Ligure e assessore presso la Comunità Montana Val di Vara.

Francesco Podestà, 46 anni. Responsabile Amministrativo presso una società che produce macchine per il condizionamento dell’aria di imbarcazioni da diporto. Consigliere comunale uscente.

Silvia Rezzano, 54 anni. Ristoratrice e commerciante.

Lorenza Traverso, 51 anni. Lavora da vent’anni in una Residenza Protetta per anziani come impiegata amministrativa e ne coadiuva la direzione.