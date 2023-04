Sestri Levante, la proposta di Solinas: “Un bonus bebè per contrastare il calo demografico”

Sestri Levante. “Che la popolazione di Sestri Levante sia in continuo calo è sotto gli occhi di tutti: se non vogliamo diventare un borgo vuoto che si riempie unicamente durante l’estate, bisogna pensare già da ora al futuro e mettere in campo da subito azioni concrete per contrastare il calo demografico, favorire la natalità e la permanenza delle famiglie sul nostro territorio. Tra le misure che è mia intenzione attivare quanto prima, e che andranno ad aggiungersi alle vigenti agevolazioni statali, vi è quella del bonus bebè specifico del Comune, con un importo base modulato sulle fasce Isee e che salirà ad ogni nuovo nato in famiglia”.

È la proposta che arriva da Francesco Solinas, candidato sindaco di Sestri Levante.

“Il contributo sarà erogato fino al terzo anno di età e sarà vincolato alla residenza nel nostro Comune. L’agevolazione sarà maggiorata nel caso di bambini con disabilità. Un’attenta gestione del bilancio e scelte politiche mirate consentiranno di reperire le risorse per finanziare questa misura in modo adeguato”.

“Ricordo che nella nostra città – prosegue Solinas – il numero delle nascite è passato dalla media annuale di 120 del decennio 2002-2011 ad una di 110 nel decennio 2012-2021. E’ necessario invertire la rotta e anche il Comune attiverà quindi le forme di aiuto economico e di protezione sociale per favorire la natalità, supportando in particolare le fasce più deboli della popolazione”, conclude il candidato sindaco.