Sestri Levante, la proposta del candidato Pistacchi per camminare sicuri tra Fossa Lupara e Santa Vittoria

Sestri Levante.

“Un punto qualificante del programma del candidato sindaco Diego Pistacchi e della coalizione di centrodestra che lo sostiene sarà la realizzazione di un marciapiedi che congiunga la frazione di Santa Margherita di Fossa Lupara a quella di Santa Vittoria di Libiola.

Passando lungo questa strada è facile notare bambini che aspettano il bus scolastico sul ciglio della carreggiata, atleti e appassionati che fanno jogging, mamme con i passeggini e tante persone che semplicemente passeggiano da soli, con il proprio cane o in compagnia. Situazioni che comportano un serio pericolo, per il passaggio di auto, moto e mezzi da lavoro, spesso a forte velocità. Un marciapiede garantirebbe sicurezza, ma offrirebbe anche un collegamento turistico, tanto più in vista di un possibile accoglimento della richiesta di riconoscere la Chiesa di Santa Vittoria come Santuario che tornerebbe a essere meta di pellegrinaggio per la sua valenza storica, culturale e religiosa, essendo ancora presente una parte della chiesa millenaria, oltre che per la conservazione delle spoglie della Santa.

“Parlare di frazioni dimenticate è facile, anche per chi non conosce il comprensorio e il territorio – sottolinea il candidato sindaco Diego Pistacchi -. Noi preferiamo proporre cose concrete e dopo averle verificate. Per questo con Martino Tassano, candidato consigliere per Fratelli d’Italia, nei giorni scorsi abbiamo percorso l’intero tracciato, confrontandoci con le persone e le realtà produttive della zona. L’idea è stata accolta positivamente da tutti e, contestualmente, ci sono stati segnalati altri aspetti di criticità e suggerimenti da parte dei cittadini”.

“Ho preventivamente incontrato alcuni dirigenti e funzionari del Comune di Sestri Levante, per sottoporre la proposta e mi è stata confermata la fattibilità di uno studio preventivo progettuale per la realizzazione del marciapiede – conferma il candidato consigliere Martino Tassano -. Tra gli altri aspetti su cui lavoreremo nei prossimi giorni per Santa Vittoria c’è l’allargamento di un inutile e pericoloso marciapiedi in prossimità dell’incrocio per Tassani in prossimità della piazza della Chiesa e l’installazione di un bancomat presso l’ufficio postale, per il quale abbiamo avuto conferma della realizzabilità”.