Sestri Levante, il candidato sindaco Massucco presenta il programma

Sestri Levante. “Grazie al lavoro svolto dall’Amministrazione guidata da Valentina Ghio Sestri Levante è diventata una città più vivibile – spiega il candidato sindaco Marcello Massucco – Una visione che ha portato a una Sestri più verde e sostenibile, capofila di percorsi culturali e di innovazione turistica per il comprensorio del Tigullio.

Poi prosegue: “Dobbiamo continuare ad essere gli interpreti di questo cambiamento e miglioramento della città e per questo motivo ho iniziato nelle scorse settimane un percorso di partecipazione e di ascolto. Un modo di operare in cui ho sempre creduto molto e che mi ha portato a confrontarmi con associazioni, quartieri, frazioni, categorie di ogni tipo. L’attenzione prioritaria, dopo un periodo di grandi trasformazioni e di interventi pubblici per la nostra città, dovrà essere dedicata alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre opere pubbliche e della città, al miglioramento del decoro urbano, agli interventi puntuali di sistemazione e risistemazione degli spazi, in una logica complessiva di miglioramento della qualità della vita, della bellezza e del benessere degli spazi pubblici”.

“Vogliamo proseguire le azioni di tutela del nostro ambiente e portarne avanti di nuove con lo scopo di legare il consumo energetico della città alle energie rinnovabili a partire dallo sviluppo delle comunità energetiche locali. Porteremo a compimento tre grandi opere progettate e avviate dall’amministrazione di Valentina: la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri negli immobili che contenevano gli uffici comunali di viale Dante, la realizzazione della nuova passeggiata a mare di Riva Levante e la realizzazione del depuratore nell’area di Ramaia dove sono già stati avviati i lavori posa della nuova condotta a mare e di bonifica dell’area” continua Massucco.

“Lavoreremo per il miglioramento della mobilità e della sosta in città. Prevediamo un potenziamento dei parcheggi di cintura nella zona intorno all’uscita autostradale e un sistema integrato e circolare di navette per i centri e le spiagge, un potenziamento dell’attuale parcheggio sul retro dell’edificio di Piazza della Repubblica con nuovi posti auto e l’acquisizione dell’edificio delle Ex Fonderie Rossi a Riva Trigoso da riconvertire ad area di sosta. Vogliamo una città che non lasci indietro nessuno e che si prenda cura dei suoi abitanti. Per contrastare il decremento demografico che riguarda tanta parte di Liguria, oltre ai temi del lavoro e della casa, occorre continuare a lavorare sui servizi sociali per migliorarli e farli crescere. Proponiamo poi l’istituzione di un Regolamento per i Consigli di Quartiere, nell’ottica di mettere al centro cittadini e frazioni. I Consigli di Quartiere non saranno solo un organo consultivo, ma disporranno di un proprio budget annuale da dedicare alla cura del territorio. Dal punto di vista del Turismo in questi decenni Sestri ha saputo mantenere un’unicità paesaggistica grazie a politiche urbanistiche di tutela del territorio. Dobbiamo proseguire su questo solco con il lavoro di promozione e con il rafforzamento della Conferenza del Turismo perché lavorando in prima persona alla promozione del territorio ho scoperto che quando facciamo sistema veramente otteniamo grandi risultati”.

Quello del Lavoro è uno dei punti strutturali del nostro programma. Fincantieri e Arinox rappresentano il cuore dell’attività industriale del Tigullio: hanno continuato a investire sul territorio e a creare occasioni di lavoro e crescita per i cittadini. In quest’ottica nei prossimi anni porteremo avanti i lavori per la nuova viabilità d’accesso a Riva Trigoso che allontaneranno il traffico pesante dal centro abitato. L’obiettivo è di far convivere in maniera virtuosa la vocazione turistica con quella industriale della città. C’è poi l’esperienza virtuosa del Polo Tecnologico, nato con l’obiettivo di portare in città start-up legate alla new economy. Occorre dunque continuare nel percorso di attrazione di nuovi investimenti in città. Mediante il recupero di aree industriali dismesse, lavoreremo per costruire con Fondi Comunitari un laboratorio FabLab, che utilizza innovazione avanzata per integrare cultura, saperi artigianali e design.

“Vogliamo introdurre una delega alla Blue Economy sull’assessorato al Demanio – che avvii sul modello della Conferenza sul Turismo – un percorso di sviluppo e che permetta di portare tutti gli operatori del mare, le associazioni e le imprese a confrontarsi, per mettere a sistema il valore autentico del nostro mare e delle nostre spiagge con il suo grande potenziale di crescita. In queste settimane le diverse opposizioni – essendo completamente senza idee – mirano a screditare il lavoro fatto. Sanno solo dire “bisogna cambiare”. Ma che cosa cambiare non l’hanno ancora spiegato. Visto il periodo di par condicio, c’è anche chi sta cercando di trovare un modo per impedire al gonfalone del Comune di essere presente alla fiaccolata di lunedì prossimo. Qualcuno prova a far passare l’idea che lo stemma del Comune alla festa del 25 aprile sia propaganda elettorale”.

Infine conclude: “Noi ci saremo, e se qualcuno denuncerà ad AGCOM, sarà una denuncia che porteremo appuntata sul petto come una medaglia. Mi auguro che tutti i candidati siano presenti alla cerimonia del 25 aprile perché si tratta di una festa di tutti, fondativa della democrazia e della nostra libertà. Tutto quello che ha fatto in questi anni l’opposizione è stato dire “NO” a qualsiasi iniziativa. Noi invece siamo qui per dire “SI” al futuro di questa città. Per chiedere la fiducia dei cittadini, per prenderci la responsabilità di continuare ad amministrare Sestri Levante, facendola crescere e progredire, tenendo insieme Radici e Futuro”.