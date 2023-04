Sestri Levante a -4 dalla Serie C. Barilari: “Giocatori intelligenti, coreografia indimenticabile”

Perché il sogno diventi realtà manca davvero pochissimo. Quattro punti separano il Sestri Levante dalla vittoria del campionato che significherebbe promozione in Serie C. Un’attesa che si fa sempre più febbrile e accompagnata da un entusiasmo crescente, come dimostra la coreografia che il “Sivori” ha regalato alla squadra all’ingresso in campo. Ieri la formazione di mister Enrico Barilari ha vinto la 26esima partita su 32 battendo 2 a 0 il Vado terzo della classe e reduce da nove successi consecutivi.

Conquista della palla rapida e giocate precise tra le linee. L’ennesima grande prestazione che fa sì che la matematica scalzi la scaramanzia: “Mancano 4 punti, poi vedremo strada facendo – commenta Enrico Barilari-. Abbiamo meritato la vittoria con un grande primo tempo contro un avversario molto forte. Nella prima frazione di gioco, i ragazzi hanno fatto quello che avevamo preparato, ovvero giocare nella zona di rifinitura sia con Cirrincione sia con Candiano.

Decisivi gli ingressi di Daniello e Forte, quest’ultimo autore di una doppietta: “I due subentrati hanno dato la svolta – prosegue Barilari -, abbiamo avuto cinque minuti di titubanza quando loro sono rimasti in dieci, facevamo fatica a capire come si erano sistemati. Abbiamo sbagliato qualcosa nelle uscite. I ragazzi si sono subito ripresi, sono davvero bravi e sanno sempre quello che devono fare“.

Il colpo d’occhio offerto dal “Sivori” non è passato inosservato neanche a chi, come il mister, è di solito assorto in mille pensieri prima del fischio di inizio: “L’ingresso in campo è stato stupefacente. La coreografia e l’accoglienza del pubblico rimarranno nel cuore per un bel po’“.