Servitù, assi di forza e cantieri: la Valbisagno prepara le barricate. Uremassi: “Ztl a San Gottardo non si farà”

Genova. Oltre cento persone hanno affollato ieri sera l’assemblea organizzata dalla Rete dei Comitati genovesi e il civ di San Gottardo per discutere e illustrare i progetti della civica amministrazione per la Valbisagno. Sul ‘banco degli imputati’ il progetto degli assi di forza che nella vallata prevede una vera e propria rivoluzione della viabilità con l’inserimento di nuove corsie protette per il trasporto pubblico, la rimodulazione della sosta e il una complessiva riorganizzazione dei flussi di traffico.

Ma non solo. Ad essere oggetto di studio e analisi anche altri progetti vecchi o nuovi che in qualche modo incidono sul territorio, dall’impianto della Volpara, al progetto del nuovo tempio crematorio, dalle rimesse degli autobus ai nuovi impianti della cava Montanasco. Vere e proprie servitù che, secondo i comitati, impattano notevolmente sulla vita dei residenti della Valbisagno.

“Il progetto degli assi di forza tratta anche le rimesse della Val Bisagno, che sono da considerarsi a tutti gli effetti una delle tante servitù della valle – viene illustrato dal comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe – La rimessa di Staglieno verrà completamente demolita al fine di ricostruirne una nuova con in aggiunta due piani di parcheggio di interscambio. Abbiamo illustrato il progetto alternativo realizzato dall’arch. Giovanni Spalla il 30 maggio 2022 al Matitone: in quell’occasione abbiamo chiesto a Campora di spostare gli autobus dell’attuale rimessa alla ex Guglielmetti in fase di acquisto ma lui ha risposto che non si poteva perché il Comune non avrebbe acquistato tutta l’area e quella recuperata sarebbe stata divisa con l’ Amiu e la rimanente sarebbe diventata un’officina. Invece poco tempo fa si scopre che la Guglielmetti diventerà la rimessa per gli autobus che a Levante nessuno vuole e dove li mettiamo? Ma in Val Bisagno naturalmente“.

Rimesse che dovranno ospitare decine di mezzi elettrici per i quali sono in molti a sollevare alcuni dubbi sulla sicurezza di questi siti, ‘incastonati’ a pochi metri da case e scuole. Le criticità, infatti, potrebbero rilevarsi in caso di incendio, visto il potenziale effetto domino delle batterie al litio. “Ad oggi non esiste in Italia una normativa specifica su queste tipologie di siti – spiega Stefano Giordano, ex consigliere del comune di Genova e vigili del fuoco – e il rischio è quello di avere un effetto domino devastante”.

A rispondere ad alcune domande, il presidente del Municipio Maurizio Uremassi, presente all’assemblea e che, non senza qualche contestazione, ha preso parola: “Come anticipato dal sindaco a Struppa, diciamo che la Ztl di San Gottardo non si farà, questa è stata la richiesta del municipio – ha assicurato più volte durante il suo intervento – Inoltre, fino a quando sarà presente il cantiere dello scolmatore, il progetto dell’asse di forza in Valbisagno si fermerà a Staglieno per evitare sovrapposizioni”. Ma non solo: secondo quanto affermato da Uremassi, sono in corso di modifica alcuni dettagli del progetto, come la possibilità di svoltare verso mare da via Lodi e il mantenimento dei parcheggi a pettine di via Emilia.

Come prevedibile sono state proprio le criticità legate alla sosta ad aver tenuto banco maggiormente durante l’assemblea: come emerso dalle carte del progetto, infatti, con l’introduzione delle nuove bus vie si perderanno decine di stalli di sosta. “Stiamo ragionando di recuperare posti negli spazi oggi in disuso in zona rotonda dei Tonni, e dovrebbe rimanere il parcheggio a pettina in via Emilia, mentre stiamo valutando gli spazi dell’ex Inps dove si potrebbero ricavare almeno 80 posti auto“.

Durante l’assemblea non sono mancati momenti di tensione o di intensità emotiva: da diversi cittadini è stata espressa la necessità di scendere in piazza per far valere e sentire le esigenze della vallata o, altrimenti, portare sotto palazzo Tursi tutte le vertenze aperte: “Stiamo proseguendo gli incontri divulgativi sui progetti arrivo sulla vallata – spiega Raffaella Capponi, tra le coordinatrici della rete dei comitati – ne abbiamo in programma altri. Dopo questa fase informativa, la nostra intenzione è quella di arrivare a concrettizzare il dissenso verso questi progetti attraverso una grande manifestazione che porti in piazza tutte le criticità che incombono sulla Valbisagno”.