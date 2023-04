Serie A1: la Pro Recco matematicamente certa del primo posto nella stagione regolare

Bologna. La Pro Recco vince a Bologna in casa della De Akker per 7-18 e conquista matematicamente il primo posto nella regular season con una giornata di anticipo. I campioni d’Italia giocheranno quindi in casa l’eventuale gara tre dei playoff scudetto.

Mister Sukno risparmia la trasferta sotto le due torri ad Ivovic e Del Lungo, ritrova Iocchi Gratta e inserisce nei tredici il terzo portiere Perrone, subentrato a Negri nel quarto tempo.

Partita che i biancocelesti tengono sempre sotto controllo, andando al riposo lungo sul 2-9 e ampliando poi il divario negli ultimi sedici minuti. Poker di reti per Cannella, Younger e Presciutti.

Il tabellino:

De Akker Team – Pro Recco 7-18

(Parziali: 1-5, 1-4, 1-4, 4-5)

De Akker Team: M. Cicali, A. Grossi 1, R. Spadafora, D. Townsend, G. Boggiano, B. Kadar, S. Guerrato 4, K. Milakovic, T. Alfonso, E. Manzi 1, E. Cocchi 1, G. Fini, M. Pederielli. All. Mistrangelo.

Pro Recco: L. Perrone, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki, G. Cannella 4, A. Younger 4, A. Fondelli 1, N. Presciutti 4, G. Echenique, M. Iocchi Gratta 2, A. Velotto, M. Aicardi 1, B. Hallock, T. Negri. All. Sukno.

Arbitri: Romolini e Scappini.

Note. Usciti per limite di falli Kadar (D) e Alfonso (DA) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: De Akker 1/3. Pro Recco 8/12 + 3 rigori.