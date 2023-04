Serie A1, il Bogliasco rinuncia alla trasferta di Ostia

Bogliasco. Niente trasferta romana per i ragazzi del Netafim Bogliasco 1951. Attesi ieri pomeriggio dall’impegno in casa della Distretti Ecologici Roma, nella gara valida per il 24° turno di Serie A1, i biancazzurri non si sono presentati a bordo vasca ad Ostia.

Una decisione dolorosa ed estrema che la nostra dirigenza si è trovata costretta a prendere dopo che i propri tentativi di chiedere un rinvio della sfida, presentati ripetutamente nelle scorse settimane alla società ospitante e alla Federazione sono rimasti del tutto inascoltati. “Privo del proprio centroboa titolare, il canadese Jeremie Blanchard impegnato con la propria nazionale, il Bogliasco 1951 ha da tempo fatto ciò che ogni società fa in simili circostanze: chiesto lo slittamento della gara. Una richiesta legittima che, come detto, è tuttavia caduta nel vuoto malgrado una prassi pressoché consolidata imposta in questo tipo di occasioni da sportività e buon senso” scrive la società ligure.

“Abbiamo chiesto il rinvio della partita a mercoledì 12 aprile alla squadra avversaria oltre un mese fa – spiega il presidente Simone Canepa – informandola del fatto che un nostro atleta era impegnato in un torneo di qualificazione ai prossimi Mondiali e sarebbe rientrato soltanto lunedì 10. Abbiamo ricevuto un diniego motivato dal fatto che la loro squadra da oggi a mercoledì avrebbe osservato un periodo di riposo. Una motivazione che ci lascia basiti e che ci ha portato alla dolorosa scelta di non presentarci all’incontro odierno. Siamo consapevoli di esporci in tale maniera a possibili sanzioni, sportive ed economiche, ma siamo altrettanto convinti di aver agito nel pieno rispetto delle regole e dell’etica sportiva. Valori che abbiamo sempre dimostrato di possedere e condividere. Nel corso dell’attuale stagione, ad esempio, i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno accettato di giocare praticamente in ogni giorno della settimana, compresa la domenica, venendo incontro non solo ad impegni sportivi ma anche a necessità logistiche dei nostri avversari. Anche la prossima partita del campionato maschile con il Savona, inizialmente programmata per sabato 15, abbiamo accettato di spostarla prima a mercoledì 19 poi a giovedì 20, venendo così incontro alle esigenze dei nostri rivali di giornata, privi di alcuni giocatori impegnati in uno stage con il Settebello. Questo a riprova della nostra coerenza e buona fede. La stagione è stata difficile ma meritiamo di giocarci fino all’ultimo secondo ad armi pari le chance di salvezza che ci restano, onorando nel miglior modo possibile il campionato al quale orgogliosamente partecipiamo”.