Serie A, Roma vs Sampdoria (3-0) LIVE: El Shaarawy coglie l’occasione e trafigge Ravaglia

ROMA 3 ( 56′ Wijnaldum, 88′ Dybala, 93′ El Shaarawy) vs SAMPDORIA 0

95′ Finisce qua, la Roma raggiunge a quota 50 l’Inter e non sciupa l’occasione. La Samp cade invece all’Olimpico lottando fino alla fine nonostante la perdita di Murillo e i gol segnati.

93′ C’è anche spazio per il faraone nel tabellino dei marcatori! Solbakken la mette tesa verso El Shaarawy che, di piatto, posiziona il pallone sulla destra di Ravaglia e gonfia la rete

92′ Dybala cerca Belotti, il gallo si sposta il pallone sul destro e calcia fuori a pochi metri dal palo destro.

90′ Azione pericolosa della Roma bloccata da Irrati, Belotti si trovava in fuorigioco. Assegnati 5 minuti di recupero.

89′ Doppio cambio per Stankovic: fuori Zanoli e Winks, dentro Jese e Malagrida.

88′ Dybala sigla il secondo gol della gara e il suo decimo in campionato! Spiazzato Ravaglia che si tuffa alla sua sinistra, Dybala con la rincorsa lenta la mette precisa sulla destra.

87′ Rigore per la Roma, Wijnaldum resiste su Augello e Ravaglia, cercando il pallone, mette giù il centrocampista.

86′ Cambio per la Roma: dentro Celik, esce Zalewski.

85′ Spinazzola finta su Zanoli, si accentra e cerca con un tiro teso il primo palo. Ravaglia smanaccia in corner.

84′ Zanoli serve Winks, carica il sinistro e cerca la porta, ma il pallone finisce molto alto. In difficoltà la Roma.

82′ Sampdoria vicina al gol! Zanoli cerca Lammers che non arriva, poi Augello pulisce il pallone e cerca la porta, sarà corner.

80′ Cambio nelle trafile giallorosse: fuori Pellegrini e dentro Solbakken.

79′ Dybala a lato! Gioiello dell’argentino che lascia partire il sinistro e impensierisce Ravaglia. Pallone a lato di poco.

77′ Winks su Augello, tiki taka rapido tra Paoletti e Winks che poi cerca Lammers. Il danese serve lungo Leris che da posizione defilata prova la conclusione, fuori di poco a lato.

72′ Spinazzola vicino al gol! Belotti tocca al volo e cerca la porta, ma serve l’esterno che da due passi manda fuori. Sarebbe comunque stato tutto inutile anche nelle migliori delle ipotesi, Irrati alza il braccio e chiama il fuorigioco.

70′ Dybala cerca sul primo Wijnaldum che di testa cerca di replicare il gol di prima. Questa volta l’occasione si impenna alta, tempi di inserimento impeccabili per l’olandese, pericolosissimo questa sera.

69′ Ammonito anche Winks, intervento scomposto su Pellegrini. Punizione sul laterale sinistro per la Roma.

68′ Ammonito Paoletti che ha provato a fermare un incontenibile Dybala, partito palla al piede da centrocampo e fermato dal neoentrato. Punizione da 30 metri per la Roma, capitan Pellegrini sulla palla, conclusione che centra la barriera.

67′ Spinazzola prova a lanciare El Shaarawy, pallone che si spegne sul fondo. Doppio cambio per Stankovic per cercare di pareggiare la partita ed inserire forze fresche: fuori Rincon e Gabbiadini, dentro Lammers e il classe 2003 Paoletti.

63′ Irrati ferma il gioco, Murru sbraccia su Belotti e l’attaccante italiano rimane a terra dopo lo scontro. Colpo al volto, giusto fermare per sincerarsi delle condizioni del gallo Belotti.

60′ Pallone lungo a cercare Leris, partito preciso sulla linea del fuorigioco. Stop difficile, l’attaccante non riesce ad addomesticare il pallone, Smalling ad allontanare.

59′ Ammonito Smalling, colpita la tibia di Amione involato verso l’area avversaria. Punizione da 30 metri per la Samp, intanto il centrale argentino è rimasto a terra dopo la caduta. Djuricic sulla battuta, prova lo schema ma colpisce Irrati che restituisce il pallone alla squadra genovese.

58′ Cambio per la Roma, Mourinho rileva Abraham e inserisce Belotti.

56′ La Roma è in vantaggio dopo il colpo di testa di Wijnaldum. Spinazzola serve Matic che di prima cerca il 25 giallorosso lasciato solo dentro l’area piccola. Schiacciata forte per mandare Ravaglia fuori tempo e pallone che gonfia la rete. Roma in vantaggio.

54′ Cambio per Stankovic per cercare di risistemare la difesa: inserito Murru al posto di Cuisance.

53′ Brivido per la Samp! Punizione messa in mezzo da Dybala, Smalling colpisce benissimo, Ravaglia para ed Abraham, in tuffo, cerca la ribattuta per ribadire in rete.

51′ Espulso Murillo! Furioso Stankovic contro il quarto uomo, per lui l’ammonizione è esagerata. Entrata in ritardo del centrale su Abraham, Irrati opta per il giallo che, unito con il precedente, significa espulsione.

50′ Sul corner Djuricic cerca Murillo, il colombiano prova di testa ma la conclusione si trasforma in un campanile facile per Rui Patricio.

48′ Zanoli scatta e si allunga troppo il pallone, Spinazzola blocca e il terzino doriano entra male in scivolata sull’esterno per cercare di recuperare. Irrati lo ammonisce, intervento pericoloso sulla tibia.

47′ Djuricic entra in area, aspetta e cerca Gabbiadini in mezzo. Smalling provvidenziale mette in corner. Sugli sviluppi dell’angolo è ancora il centrale inglese a pulire l’area.

46′ El Shaarawy passa in mezzo a due, tocca per Pellegrini che serve lungo Abraham. Pallone leggermente lungo, Ravaglia anticipa la punta e blocca il pallone.

45′ Si ricomincia, nessun cambio in campo, solo Lammers chiamato per riscaldarsi. Palla blucerchiata, Amione prova subito un lancio lungo ma regala di fatto il pallone alla Roma.

Secondo tempo

Partita equilibrata, più possesso Roma e qualche occasione in più per i giallorossi, soprattutto il palo di Wijnaldum ha ‘scherzato’ con i sentimenti dei tifosi blucerchiati. La Samp però ha reagito bene ai tentativi della Lupa, andando in qualche occasione vicina al gol.

47′ El Shaarawy serve Abraham che si è inserito e punta la porta, Amione con un super intervento difensivo stoppa l’inglese e permette il recupero di Ravaglia. Abraham chiama il rigore, ma Irrati fischia la fine del primo tempo.

46′ Dentro Dybala che imbuca per Pellegrini, pallone troppo impreciso consegnato a Ravaglia.

45′ Due i minuti di recupero assegnati da Irrati. Calcio d’angolo per la Roma, Abraham colpisce ma il pallone si impenna sopra la traversa.

42′ Doppio salvataggio di Ravaglia che ammutolisce prima Zalewski e poi Pellegrini! Il capitano giallorosso serve il polacco, solo in mezzo al campo che prova il tiro da 40 metri, teso e preciso verso la porta. Il portiere para ma non riesce a bloccare, sulla ribattuta Pellegrini calcia a botta sicura, ma deve fare i conti con il super intervento di gamba di Ravaglia.

40′ Zalewski cerca Abraham in mezzo, ma il cross diventa quasi un tiro che sorvola tutta l’area e si spegne oltre l’incrocio. Ravaglia era leggermente più avanti pronto per un’eventuale uscita, con un cross più teso avrebbe potuto trovare un eurogol.

38′ Augello verso Djuricic che prova ad imbucare per Gabbiadini ma Wijnaldum legge bene le intenzioni del serbo e recupera il pallone innescando il contropiede. Palla per El Shaarawy che calcia forte verso Ravaglia, ma il portiere blocca con sicurezza.

35′ Palo di Wijnaldum! Matic serve l’ex Liverpool che con il cucchiaio batte Ravaglia, ma la conclusione non è abbastanza precisa per mandare in vantaggio la Roma.

33′ Boato dell’Olimpico per la finta di Dybala che manda fuori tempo la difesa sampdoriana. Calcia e la respinta manda il pallone in corner. Quinto calcio d’angolo, Wijnaldum colpisce di testa ma non inquadra la porta.

32′ Ancora El Shaarawy per Pellegrini, conclusione in porta deviata in corner da Murillo.

30′ Brivido Samp, Ravaglia mette una pezza e nega il gol a Llorente. Colpo di testa perfetto sul secondo palo, il portiere blucerchiato, con un gran colpo di reni, manda in calcio d’angolo.

29′ Contropiede fulmineo della Roma. Gran palla di Pellegrini che serve filtrante Spinazzola con l’esterno, cerca la profondità, serve Abraham ma Amione mette in calcio d’angolo.

28′ Fallo di mano di Abraham, contrastato perfettamente da Amione. Punizione a centrocampo per la Samp che cerca Leris con un passaggio alto, mal calibrato.

25′ Tocco di mano e punizione da ottima mattonella per la Samp. Sul pallone Gabbiadini e Djuricic. Colpo ad incrociare sul palo destro del numero 23, Rui Patricio si era già buttato sul palo scelto, bloccando in due tempi il pallone.

23′ Partita adesso leggermente più rallentata e ragionata. Qualche aggiustamento tecnico per ambo i club: Stankovic ha ripreso Rincon chiedendo calma e giocate più semplici, Mourinho ha chiesto ad Abraham di attaccare più la profondità per recuperare metri.

20′ Dybala appoggia male per Spinazzola, Leris recupera e l’esterno italiano spende il giallo per fermare la ripartenza. Irrati tempestivo e deciso con l’ammonizione.

19′ Primo tiro nello specchio per la Sampdoria con Cuisance. Doppio cross in questa azione seguiti da due rimpalli, poi il recupero del giocatore ex Bayern Monaco che pulisce la sfera e tenta la conclusione a giro bloccata poi da Rui Patricio.

16′ Rischio di Amione! Passaggio all’indietro verso il difensore, ultimo uomo in quel frangente. Stoppato male il pallone, crea quasi l’assist perfetto per Dybala, ma il suo recupero è fondamentale per ristabilire il possesso blucerchiato. Campo intanto che inizia ad essere scivoloso, ha iniziato a piovere.

13′ Punizione per la Sampdoria dalla trequarti, fallo di Pellegrini ai danni di Gabbiadini. Sul pallone Cuisance. Pallone teso a cercare il colpo di testa di Gabbiadini, ma il pallone viene rimbalzato fuori dall’area di rigore.

12′ Irrati ferma il gioco, fallo di Leris su Spinazzola. Entrambi rimangono a terra, ma il gioco è già ripreso. Ritmi accesi all’Olimpico in questi primi minuti di gara, soprattutto nelle trafile romane.

10′ Rincon recupera palla dal limite dell’area, fa salire la squadra oltre la mediana del centrocampo ma Zalewski raccoglie prontamente il pallone. Giallo per Murillo, intervento in ritardo su Dybala.

9′ Smalling vicino al gol. Cross dentro dove spicca l’inglese, pallone a lato di pochissimo, illusione del gol.

7′ Primo giallo della partita per Abraham, intervento scomposto su Murillo. Il 9 inglese è entrato troppo irruento sul pallone, travolgendo Murillo. Qualche minuto prima c’è stato un rapido check sempre per la punta giallorossa, un possibile rosso per un intervento su Rincon, ma la sala VAR ha voluto graziare Abraham.

6′ Dybala prova la super giocata all’interno dell’area. Doppio dribbling, parte il sinistro ma la conclusione è lenta e prevedibile.

4′ Smalling addomestica il pallone in area dopo la spizzata di Llorente, appoggia per El Shaarawy che calcia alto sopra la traversa. Rapido check del VAR per un possibile tocco di mano, ma non è stata rilevata nessuna scorrettezza, Amione colpisce con la spalla.

3′ Wijnaldum cerca il cuore dell’area e la girata di Abraham, Murillo provvidenziale spazza in angolo.

2′ Ci prova subito El Shaarawy da fuori area. Tiro a giro bloccato da Ravaglia, in porta per sostituire l’influnzato Turk.

1′ Irrati fischia, si comincia! Palla per la Roma. Olimpico sold-out, più di 60.000 spettatori. Roma che scende in campo in divisa giallo-rossa e con la difesa a 4, dovuta per i numerosi indisponibili: Mourinho ha schierato un compatto 4-2-3-1. La Sampdoria invece, scende con un 4-3-2-1. Stankovic conferma Leris, Cuisance e Gabbiadini in attacco. Samp con divisa blu con strische orizzontali nere, bianca e rossa.

Primo Tempo

Ecco le formazioni della partita:

Sampdoria: 30 Ravaglia, 3 Augello, 2 Amione, 21 Murillo, 59 Zanoli , 7 Djuricic, 8 Rincon (67′ Paoletti), 20 Winks, 37 Leris, 80 Cuisance (54′ Murru), 23 Gabbiadini (67′ Lammers).

Allenatore: Stankovic

A disposizione: Ilkhan, Jese, Lammers, Malagrida, Murru, Oikonomou, Paoletti, Quagliarella, Tantalocchi, Turk, Yepes.

Roma: 1 Patricio, 37 Spinazzola, 14 Llorente, 6 Smalling, 59 Zalewski, 25 Wijnaldum, 8 Matic, 21 Dybala, 7 Pellegrini (80′ Solbakken), 92 El Shaarawy, 9 Abraham (57′ Belotti).

Allenatore: Mourinho

A disposizione: Belotti, Boer, Bove, Camara, Celik, Keramitsis, Solbakken, Svilar, Tahirovic, Volpato. Diffidati: Sabiri (S), Matic (R)

Arbitro: Irrati di Pistoia Assistenti: Zingarelli di Siena e Rocca di Catanzaro. Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo

Roma. Avversario complicato per i blucerchiati in questa 28° giornata di serie A. Alla Sampdoria serve assolutamente la vittoria per cercare di recuperare punti importanti in ottica salvezza. Con un successo si potrebbero recuperare 3 punti dall’Hellas Verona, uscita sconfitta contro la Juventus. La Roma invece vede una ghiotta occasione per prendere quota e mettere nel mirino la Champions League. Vincere potrebbe dire agguantare l’Inter a quota 50 punti e scavalcare l’Atalanta, oltre a tenersi ad un possibile -1 dal Milan, impegnato questa sera al Maradona contro il Napoli. Occhio ai tanti assenti per questa sfida nelle trafile romane: Kumbulla, Mancini, Cristante e Ibanez non saranno della partita, Mourinho invece sarà nuovamente in panchina dopo le due giornate di squalifica. Per la Sampdoria mancherà invece Nuytinck, ammonito contro il Verona.