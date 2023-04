Semafori fuori uso a Corvetto nell’ora di punta ma la polizia locale evita il caos

Genova. Black out all’ora di punta mattutina nelle vie del centro per i semafori di via XII Ottobre e piazza Corvetto.

L’anomalia, segnalata dalla polizia locale anche attraverso il canale telegram, ha rischiato di creare pesanti disagi.

Si tratta infatti di uno degli snodi centrali genovesi tra la zona di Brignole, quella di De Ferrari, le gallerie e i quartieri di circonvallazione a monte.

Senza semafori gli agenti della locale hanno regolato la circolazione di mezzi pubblici e privati nella rotatoria attorno alla statua equestre e nelle vie circostanti e al momento non si registrano particolari problemi.

I semafori hanno ripreso a funzionare intorno alle 9. Secondo alcuni addetti ai lavori il guasto sarebbe stato provocato da alcuni ratti che hanno rosicchiato i cavi di collegamento dei semafori alla corrente elettrica.