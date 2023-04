Scuola via San Felice, cantiere in partenza per l’edificio di via Molassana: a settembre ospiterà 250 alunni

Genova. Il contratto di locazione e successivo acquisto sarà definito nei prossimi giorni, mentre i lavori di adeguamento e messa in sicurezza partiranno il 17 aprile con l’obiettivo di terminare l’intervento entro settembre, in attesa di ospitare circa 250 alunni dell’Istituto Comprensivo di Molassana.

Stiamo parlando dell’ex scuola di via Molassana 71, edificio individuato dalla amministrazione civica come soluzione temporanea per ospitare praticamente metà degli studenti oggi dislocati nel plesso scolastico di via San Felice, che da luglio andrà ‘sotto i ferri’ per adeguamenti antisismici.

La notizia arriva direttamente dall’assessorato ai Lavori Pubblici, dove l’assessore Pietro Piciocchi ha fornito la risposta scritta ad una interrogazione presentata lo scorso 21 febbraio dalla consigliere del Partito Democratico Cristina Lodi, dove chiedeva chiarimenti urgenti su una vicenda che vede coinvolte centinaia di famiglie della Valbisagno.

Saranno quindi circa 250 i ragazzi che saranno ricollocati nell’ex edificio scolastico oggi in disuso di via Molassana 71, previa una totale ristrutturazione che dovrà essere completata entro l’inizio del prossimo anno scolastico. La consegna dell’edificio alla dirigenza scolastica è prevista a luglio.

Per i circa 250 studenti che invece resteranno nell’edificio di via San Felice, saranno spostati, ma solo all’interno della struttura stessa, liberando l’ala ovest del plesso, oggetto dell’intervento. Per evitare qualsiasi tipo di interferenza tra cantieri e scuola (resterà operativa in sede la primaria Santullo) i locali destinati all’attività scolastica saranno “compartimentati e isolati”. Per monitorare che tutto funzioni senza intoppi, sarà costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’amministrazione civica e della scuola. Il municipio metterà in funzione un servizio navetta per consentire le attività in continuità tra i due plessi, mentre la viabilità di via Molassana sarà regolata per garantire la massima sicurezza per studenti, personale e famiglie.