Scuola Gnecco Massa di Quinto, Cristina Lodi (Pd): “Situazione disastrosa, serve intervento del comune”

Genova. Sulla situazione dell’edilizia scolastica cittadina e, nello specifico, sulla condizione della scuola materna comunale “Enrichetta Gnecco Massa”, in Via Antica Romana di Quinto, si esprime la consigliera del Partito Democratico Cristina Lodi: «Purtroppo, la situazione delle scuole del Comune di Genova è disastrosa non solo per la gestione dei finanziamenti quando arrivano, ma anche in situazioni per le quali i finanziamenti non sono chiesti. Il tema dell’edilizia scolastica è quanto mai di attualità per le ingenti somme del Pnrr ed è stato una delle priorità del piano di rilancio europea dopo la pandemia. La scuola d’infanzia comunale “Enrichetta Gnecco Massa”, dove vengono accolti 100 bambini dai 3 ai 6 anni ripartiti in 4 sezioni, è uno degli edifici che necessita di urgente attenzionamento. Una scuola in cui i bambini usufruiscono della migliore offerta didattica e dei migliori servizi, compreso la cucina interna”.

“Ho presentato una mozione in sinergia con il gruppo PD municipale affinché ci sia un intervento e una valutazione urgente su questa struttura, poiché l’edificio scolastico presenta diverse problematiche che possono rappresentare una minaccia per la sicurezza dei bambini e delle bambine che lo frequentano. Da un primo sopralluogo effettuato, infatti, si nota come lo stato della tettoia all’ingresso dell’edificio scolastico desti preoccupazione, i tubi che la sorreggono e i morsetti che li stringono appaiono fortemente arrugginiti e nella parte sottostante la tettoia è anche presente una plafoniera che non sembra perfettamente fissata”.

“La pavimentazione tra il cancello della scuola e l’ingresso dell’edificio appare in alcuni punti sconnessa con rischio di cadute; il cancello e le ringhiere che delimitano le due aree giardino della Scuola si presentano decisamente arrugginiti. Infine, i muri perimetrali che affacciano su via Antica Romana di Quinto e sui due vicoli paralleli che portano in Corso Europa, si presentano fortemente scrostati e con crepe, in alcuni casi, verticali che attraversano praticamente tutto il muro”.

“Negli anni passati sono stati fatti sicuramente interventi riparatori a carattere provvisorio, tipo ridurre il rischio di caduta di calcinacci dai muri perimetrali o sistemare tubi sotto la tettoia all’ingresso della scuola, ma oggi la situazione di degrado è tale da rappresentare la necessità di interventi urgenti.Per questo, tramite la mozione chiedo al sindaco e alla giunta di effettuare un rapido sopralluogo per stimare i lavori necessari da fare entro l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 e a predisporre con urgenza un progetto di risanamento e di messa in sicurezza delle aree esterne della scuola, inserendola nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Spero che la mozione vada presto in discussione. Ancora una volta si evidenzia come, in una città sempre più vecchia, essere a misura di bambine e bambini sia una chimera e mai l’obiettivo primo di chi amministra oggi la città”.