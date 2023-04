Scuola, Cavo: “Bene i fondi per le materie STEM anche alle paritarie”

Genova. “Esprimiamo grande soddisfazione per lo stanziamento effettuato dal ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara di 1 miliardo e 200 milioni per il potenziamento delle materie STEM e per la formazione di studenti, docenti e personale scolastico; uno stanziamento che vede l’accesso ai fondi del PNRR da parte delle scuole paritarie nazionali”.

Lo dice l’onorevole Ilaria Cavo di Noi Moderati: “Un tema che mi era stato sottoposto dalle scuole paritarie liguri e su cui mi ero attivata e confrontata positivamente con il ministro per giungere a questo importante risultato, che avrà una ricaduta sul nostro territorio per l’importante realtà rappresentata dalle scuole paritarie e per il sostegno alle materie STEM”.

“E’ molto importante – conclude – che i fondi per l’educazione vengano garantiti a tutto il sistema pubblico scolastico nazionale, quindi anche alle paritarie: chi svolge il fondamentale compito di istruire i nostri giovani lo fa alla pari in ogni tipo di scuola. Tutti gli studenti sono uguali, e questo è un primo passo importante. Il nostro impegno per riuscire ad aumentare le risorse per il comparto scolastico continua, per andare anche oltre il finanziamento coi fondi del PNRR”.