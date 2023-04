Ne. Brutto incidente questa mattina attorno alle 7:20 a Ne. Due scooter si sono scontrati, per cause ancora da chiarire, in località ponte di Gaggia. Ad avere la peggio un sedicenne per cui è stato necessario il trasporto con l’elicottero Grifo.

Il giovane è rimasto ferito gravemente: per lui un trauma cranico e un trauma al rachide.

Per l’altra persona coinvolta ferite meno gravi: trasporto in codice giallo all’ospedale di Lavagna da parte della croce verde di Carasco.