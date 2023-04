Scontro auto-moto in via San Benedetto, 61enne in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente questa mattina a Genova in via San Benedetto, nei pressi della stazione Principe: per cause ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate.

È successo poco dopo le 11. Nell’impatto è rimasta ferita la donna alla guida del mezzo a due ruote, una 61enne.

Soccorsa dalla Croce Verde genovese e dall’automedica del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso per dinamica. È sempre rimasta cosciente e non è in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale con l’infortunistica per eseguire i rilievi e accertare la dinamica.