Scolmatore del Bisagno fermo al palo, la “super talpa” costerà 12 milioni e arriverà a luglio

Genova. Sarà assemblata entro luglio la super talpa con cui si spera sbloccare lo scavo per la galleria dello scolmatore del Bisagno. Ma il cantiere, già in clamoroso ritardo a quasi tre anni dall’avvio dei lavori, rischia di fermarsi di nuovo – e stavolta forse definitivamente – per l’ennesima puntata della vicenda giudiziaria che vede al centro il consorzio ReseArch, vincitore del maxi appalto da 204 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica del torrente.

A fornire un ulteriore aggiornamento sui lavori è stato oggi l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in risposta a un’interrogazione del consigliere M5s Paolo Ugolini: “La notizia positiva è essere riusciti a fare in modo che attraverso l’ordine avvenuto a fine 2022 si possa arrivare al cambio del metodo di scavo. Il macchinario ha avuto un costo di 12 milioni, l’assemblaggio verrà ultimato in Cina entro luglio, poi sarà portato a Genova. Riteniamo che questa modifica, al netto dei vari pronunciamenti, possa essere un grande salto di qualità. Nei mesi successivi all’arrivo verrà montato e pensiamo che consentirà l’auspicato recupero del cantiere che ancora oggi ha come termine previsto quello del cronoprogramma“. E cioè la primavera del 2025, secondo l’ultimo aggiornamento da parte del Comune.

La nuova Tbm (tunnel boring machine, detta anche talpa meccanica) sarebbe scudata, vale a dire contenuta completamente in un grande cilindro, lo scudo, che comprende anche i meccanismi di posa automatica dei grandi conci di calcestruzzo durante la fase di avanzamento, funzione che permette così un lavoro più celere e, secondo quanto riporta la documentazione che Genova24 ha potuto visionare, con maggiore sicurezza per i lavoratori stessi. Il via libera della struttura commissariale guidata dal presidente ligure Giovanni Toti era arrivato nell’agosto del 2022.

Tuttavia gli sforzi tecnici potrebbero essere inutili se nelle prossime settimane, come temono gli addetti ai lavori, arriverà una doccia fredda dalla magistratura civile e/o da quella amministrativa. I guai sono iniziati un anno fa, quando la Prefettura di Salerno ha emesso un’interdittiva antimafia nei confronti del consorzio ReseArch, provocando l’immediata rescissione del contratto da parte della struttura commissariale. La società ha fatto ricorso al Tar e pochi mesi dopo ha ottenuto la sospensiva del provvedimento antimafia ma anche gli annullamenti dei contratti: via libera quindi alla ripresa dei lavori, pur in attesa della pronuncia nel merito che potrebbe anche ribaltare lo scenario. Nel frattempo il tribunale di Salerno ha rigettato con un decreto l’istanza di amministrazione controllata, contro cui Research ha presentato un nuovo appello: se questo dovesse essere respinto, il rischio concreto è quello di un nuovo stop.

D’altra parte lo scolmatore finora ha fatto ben poca strada. Come si può leggere sul sito dedicato, l’avanzamento dello scavo e del rivestimento di servizio è fermo al 5%, mentre gli scavi delle gallerie vere e proprie sono a zero. Le opere di regimazione idraulica del Bisagno risultano al 12%, le opere di sbocco a mare appena al 7%. Allo stallo dei lavori si aggiungono le tensioni con i lavoratori che hanno portato i sindacati a dichiarare uno sciopero negli scorsi giorni. “Ad oggi il numero degli operai in cantiere non supera le 30 unità a fronte delle reali esigenze che sarebbero di 100 operai, oltre ai gravi ritardi nei versamenti delle buste paga”, ha ricordato Ugolini nel suo intervento in aula. Intanto anche i costi sono lievitati: 20 milioni in più sono stati stimati all’inizio dell’anno e le riserve accantonate rischiano di non bastare.

“Per me l’opera è fondamentale, ma quando ci sono pronunciamenti dell’Antimafia e del Tar con pronunce diverse a mesi di distanza penso che la politica debba seguire con grande attenzione ma lasciare ai giudici il loro mestiere – allarga le braccia l’assessore Giampedrone -. Attendiamo che la prossima pronuncia del Tar faccia chiarezza ma il cantiere non si è fermato. Qualora arrivasse una pronuncia diversa non potremmo che prenderne atto e riprendere la via già intrapresa, interrompere senza indugi quel contratto e riaffidare i lavori“.

“Spiace ricordare alla destra che quando le fa comodo bisogna capire i nodi della burocrazia e in questo caso specifico le conseguenze degli stop decisi nei tribunali – ha replicato Ugolini -. Quando invece deve fare propaganda, la comprensione smarrisce la strada di casa. Soprattutto quando si vota. Al netto dell’ironia della sorte, che oggi vede in difficoltà proprio la destra sempre pronta a fare annunci e a dichiararsi pronta, facciamo notare che di questo passo lo scolmatore del Bisagno sarà pronto tra 27 anni. Ulteriori ritardi permettendo”.