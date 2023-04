Sciabola, Grand Prix Under 14: Club Scherma Voltri protagonista in Sicilia

Chiavari. Lo scorso fine settimana sono saliti in pedana a Mazara del Vallo, in Sicilia, gli sciabolatori Under 14 per disputare la seconda prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving.

Nonostante la lunghezza della trasferta, ben dieci atleti del Club Scherma Voltri hanno preso parte alle gare in programma. Il miglior risultato è stato ottenuto da Arianna Sintoni, nona nella categoria Bambine e da Giorgio Canepa, nono nella categoria Ragazzi. Ottimi anche il decimo posto di Alessandro D’Antona nella categoria Giovanissimi e il sedicesimo di Adam Casaleggio Bardelli nella categoria Maschietti.

Da segnalare infine i buoni piazzamenti di Bartolomeo Pistacchi e di Mattia Gardonio, rispettivamente ventiduesimo e ventiseiesimo nella categoria Maschietti e di Giovanni Pistacchi e Samuele Housni, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo nella categoria Ragazzi.

Nell’ambito della prova regionale Gold di spada Under 20 organizzata dello scorso fine settimana a Chiavari, si è disputata anche la terza manifestazione regionale pre agonistica riservata alle Prime Lame e agli Esordienti, cioè ai piccoli atleti nati negli anni 2013 e 2014, che ha visto la partecipazione di 26 Under 10 liguri (nella foto).

Per le bambine hanno partecipato Alice Bafico di Chiavari Scherma, Giulia Massobrio del Circolo della Spada Liguria, Beatrice Badino e Margherita Ghio di Genovascherma e Cecilia Antonelli della Cesare Pompilio.

Per i maschietti erano presenti Pietro Demartini, Leonardo Mattea, Pietro Olcese, Cesare Norese Thomas Montanari, Gabriele Podestà e Jaap Ravera di Chiavari Scherma, Pietro Lasi, Edoardo Merella, Edoardo Sacchitelli, Alessandro Scarpa Lanzone, Jacopo Sciortino ed Ettore Simoncini del Circolo della Spada Liguria, Michele Borelli, Lorenzo Burlando, Ido Di Tillio, Agostino Panza e Lorenzo Porcile della Cesare Pompilio e Marco Arrus, Leonardo Meli e Giovanni Sale di Genovascherma.

I piccoli spadisti hanno disputato due turni di girone all’italiana alle quattro stoccate.