Schianto auto-moto a Montoggio: motociclista al San Martino in elisoccorso

Genova. Un’auto e una moto si sono scontrate violentemente in località Acquafredda Inferiore, a Montoggio, intorno alle 16.20 di oggi pomeriggio.

Sul posto sono intevenuti i soccorsi del 118 con automedica e ambulanza. Sono stati inoltre allertati i carabinieri per tutti gli accertamenti.

Per la gravità delle ferite riportate la persona alla guida della moto, un uomo, è stato trasportato in elisoccorso, d’urgenza in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Trasportata al San martino anche la passeggera, ma in codice giallo e con l’ambulanza.