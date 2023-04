Scalatore genovese morto in val Susa: venerdì 21 aprile i funerali di Enrico Casella

Genova. I funerali di Enrico Casella, scalatore genovese morto in val Susa, si terrà venerdì 21 ore 11,30 chiesa Santissimi Pietro e Bernardo alla Foce, via Nizza 15.

Casella, 55 anni, ingegnere informatico, ha perso la vita sabato scorso in valle di Susa, nel torinese, precipitando alle pendici della Rocca Sella, a Caprie.

Casella, che a Genova abitava in via Tortona a Staglieno, era in compagnia di alcuni amici che lo hanno visto precipitare dalla Rocca lungo la via Accademica.

Un volo di 5 o 6 metri che i compagni di cordata hanno frenato usando la corda di progressione a cui erano tutti assicurati, ma questo non è bastato a salvargli la vita.

Nella caduta l’uomo ha sbattuto contro le rocce procurandosi traumi gravissimi.