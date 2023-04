Santa Margherita green, Toti: “Il futuro è conciliare ambiente e turismo”

Santa Margherita Ligure. “Oggi è una bella giornata per il Tigullio perché abbiamo messo insieme tanti esempi di sostenibilità che già quest’estate sarà possibile scoprire e utilizzare sul nostro territorio, ma che si svilupperanno ancora di più nel futuro a partire dai mezzi elettrici che collegheranno dal primo luglio Santa Margherita con Portofino”.

Così il presidente della Regione Liguria a margine di “Livesanta Green“, la giornata di sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile.

“Così come il e-car sharing e le prime imbarcazioni a propulsione elettrica ci consentono di immaginare un futuro sempre più ecosostenibile per una Liguria che vuole preservare il suo territorio senza rinunciare al suo turismo, in un’ottica di maggiore attenzione all’ambiente perché la nostra economia può crescere senza dove incidere negativamente sulla qualità della sua aria e della acqua”, ha aggiunto Toti.

Regione Liguria ha finanziato con 50 milioni di euro l’acquisto dei mezzi elettrici Amt, di cui gli ultimi cinque mezzi saranno destinati alla tratta Santa Margherita Ligure – Portofino.