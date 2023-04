Sanità, via libera al medico di famiglia per i senza fissa dimora: approvata la proposta di legge regionale

“Siamo grati a PD, M5S e a diversi consiglieri di centrodestra (Brunello Brunetto e Angelo Vaccarezza) che hanno voluto aggiungere la firma al nostro provvedimento. E siamo contenti che tutti i partiti abbiano votato a favore – aggiunge in un lungo post su Facebook – Ma siamo soprattutto orgogliosi. Non per noi, ma per tutta la Liguria: è un passo avanti di civiltà e rispetto per donne e uomini che vivono in condizioni di estremo disagio e solitudine. Persone che non hanno una casa, non hanno spesso una persona che li conosca, li chiami per nome. Nessuno che si prenda cura di loro. In Liguria adesso avranno un medico che conosce la loro storia umana e sanitaria. Che si prende CURA di loro. È un passo avanti per tutti: prima di tutto per chi vive nelle strade, sotto i portici delle città. Adesso un medico, sempre lo stesso, li seguirà. Potrà individuare per tempo patologie che altrimenti potrebbero aver conseguenze molto gravi. Potrà riconoscere forme di disagio, dipendenze. Ma c’è di più: il contatto con un medico aiuterà queste donne e questi uomini a mantenere un legame essenziale con la rete sociale. Insomma, romperà il muro della solitudine e, talvolta, della disperazione”.