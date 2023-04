Sanità, Pastorino: “Gratarola dice alle Asl di aprire le liste d’attesa ma a noi diceva che non c’era alcun blocco”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Gianni Pastorino, capogruppo di Linea Condivisa condivisa in consiglio regionale una nota dal titolo: “Un mese fa l’Assessore assicurava che le liste non sono mai state chiuse”.

“Apprendiamo con stupore che, a far data del 3/4/2023, l’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha scritto a tutte le Asl, le aziende sanitarie e all’amministratore unico di Liguria Digitale una nota su disposizioni operative per le liste di attesa.

La nota recita che bisogna aprire le agende per un periodo minimo di 12 mesi e, nel caso ci sia una richiesta di apertura per periodi inferiori, dovrà passare sotto la lente di Alisa.

Ogni 6 mesi, continua la nota, “le agende dovranno essere riviste per verificare la congruità dell’offerta mantenendone costante la durata di almeno 12 mesi”.

Tutto questo avviene dopo un’interrogazione che ho presentato non più di un mese fa dove l’Assessore Gratarola minimizzava sulla questione. A una nostra precisa domanda se fosse stata data una disposizione alle operatrici e agli operatori del CUP di non prendere alcune prenotazioni l’Assessore negava.

Ora però l’Assessore si sente in dovere di intervenire in materia. Evidentemente tra la mia interrogazione e quello che accade veramente c’è la nota dell’Assessore che dimostra l’imbarazzo della Giunta.

La vicenda delle prenotazioni è fuori controllo, vorremmo chiarezza a riguardo. Sicuramente ritorneremo su questo tema con altre interrogazioni.

Ad un primo calcolo in Liguria potrebbero essere circa 20 mila le agende tra Asl, San Martino, Galliera e strutture accreditate.

Oggi, con questa nota, sappiamo che Regione tende ad accentrare su Alisa la responsabilità del controllo e sappiamo che il problema che abbiamo evidenziato effettivamente esiste. La situazione è difficile con decine e centinaia di testimonianze che non riescono ad avere una prenotazione per una prestazione diagnostica in tempi umani.

Evidentemente, dopo la nostra interrogazione, all’Assessore dev’essere venuto il dubbio di qualche apertura a spot delle liste da parte ente sanitario. Cosa che ora non potrà più avvenire”.