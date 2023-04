San Martino, nella clinica di Bassetti 1.500 pazienti Covid e quasi 5mila farmaci in tre anni

Genova. Sono stati circa 1.500 i pazienti ricoverati per Covid nell’arco degli ultimi tre anni nella clinica di malattie infettive del San Martino di Genova diretta da Matteo Bassetti: nel 2022 i casi trattati sono stati 120, l’86% in meno rispetto agli 870 dell’anno precedente che a loro volta avevano quasi raddoppiato i 480 del 2020. Sono i dati illustrati oggi a margine della presentazione dell’app mi@salute che debutta in Liguria.

Dal novembre 2020 ad oggi la clinica di Bassetti, una squadra composta in totale da 92 persone, ha seguito le cure per 2.500 pazienti Covid in collaborazione con medici di base e sanità territoriale, effettuando per il solo coronavirus 1.500 consulenze e garantendo 450 accessi fast-track (direttamente da casa all’ospedale). Sono stati somministrati circa 3.500 antivirali (1.500 orali, 2mila Remdesivir) e 1.200 anticorpi monoclonali.

A saltare all’occhio però sono anche i numeri dell‘attività di ricerca: ben 449 le pubblicazioni scientifiche all’attivo da ottobre 2019 ad oggi con 23.200 citazioni totali. I finanziamenti per le attività di ricerca e miglioramento della qualità dell’assistenza ammontano a 878.131 euro in totale.

“Siamo di fronte a un virus che è diventato diverso grazie alle vaccinazioni ma non solo: quasi 5mila genovesi sono passati da questa clinica per fare i monoclonali prima e gli antivirali dopo – commenta Bassetti -. Oggi abbiamo persone che arrivano ancora col Covid ma è una malattia molto meno aggressiva e simile all’influenza. Ci siamo arrivati grazie alle conoscenze che avevamo ma anche grazie all’enorme lavoro di ricerca: produrre 449 articoli significare portare dati scientifici con una revisione tra pari e avere oltre 22mila citazioni significa che sono stati letti. È un punto d’orgoglio del gruppo con cui lavoro”.

Altro dato importante è l‘indice di attrattività che nel 2023 salirà in proiezione al 19.2% (quota di ricoveri ordinari o in day hospital che arrivano da fuori provincia o da fuori regione) dal 14,8% del 2022. I ricoveri ordinari sono stati 1.265 in totale nel 2022, con 20.373 tra visite ambulatoriali e consulenze.