Sampierdarena, ubriachi si prendono a bottigliate e finiscono giù per le scale

Genova. Rissa questa notte in un’abitazione in via Sampierdarena. E’ successo intorno alle 2 e mezza.

I due contendenti, due fratelli colombiani di 43 e 45 anni, completamente ubriachi, si sono presi a bottigliate in una lite nata per futili motivi.

Nella rissa i due sono però finiti giù dalle scale della loro abitazione. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118. Uno dei due fratelli ha rifiutato il ricovero, l’altro è stato portato invece all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per un sospetto trauma cranico.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del radiomobile ma in assenza di una querela i due non sono stati denunciati