Sampierdarena, antenna telefonica sul promontorio di Belvedere: rivolta social contro lo scempio

Genova. Il terreno è privato ma il panorama – deturpato – è pubblico. Per questo i cittadini delle alture di Sampierdarena potrebbero presto unirsi in un comitato per agire legalmente contro l’installazione di un ripetitore telefonico tra corso Martinetti e salita superiore Salvator Rosa.

L’antenna, alta circa 20 metri, al momento bianca e rossa (ma non è escluso che sia quanto meno mimetizzata in qualche maniera) si staglia sul promontorio di Belvedere, una zona tutelata dal punto di vista paesaggistico e storico. E lo sanno bene i residenti che fino a oggi hanno dovuto attuare ristrutturazioni o interventi: i vincoli sono infiniti.

Eppure – si chiedono in tanti – la compagnia telefonica e la ditta esecutrice dei lavori hanno avuto facili autorizzazioni (già all’inizio del 2022) per montare la sua antenna.

“L’autorizzazione è arrivata nel gennaio 2022 – dice il consigliere leghista del municipio Centro Ovest Andrea Ferrari, oggi in minoranza ma in maggioranza in quel periodo – tale struttura è stata approvata da Arpal, ha avuto il benestare della paesaggistica e dall’ufficio geologico ma non vi sono stati dati pareri da parte del municipio, in quanto su tali documenti non ha detto nulla”.

I cittadini che, sui social ma anche in maniera non virtuale, stanno esprimendo la loro rabbia hanno anche denunciato come per l’installazione dell’antenna siano stati tagliati alcuni antichi ulivi.

I primi passi dei residenti, ora, saranno comunicare le proprie lamentele alla Soprintendenza. Nel frattempo si muoveranno da un punto di vista più politico. L’impressione, però, è che l’antenna sia stata montata secondo le regole anche se non quelle del buon senso e del buon gusto.