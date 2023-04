Sampdoria, Stankovic: “Resterei qui, tifosi modello. Cuisance talento, in guerra con Amione”

Situazione drammatica in campo e fuori. Due corse salvezza parallele, una sul campo e una societaria. Entrambe complicatissime. Nonostante tutto, a mister Dejan Stankovic piace pensarsi ancora alla Sampdoria in futuro. Ha ribadito il proprio amore per la piazza blucerchiata, definendo “modello” la tifoseria, durante la chiacchierata a cuore aperto alla Bobo TV, l’ormai celebre format di talk show calcistico condotto dagli ex giocatori Adani, Ventola, Vieri e Cassano.

Proprio l’ex campione della Samp formato “Champions” di Del Neri ha sottolineato l’amore della piazza per l’allenatore serbo, il quale ha replicato dicendo che in presenza di una proposta chiara sarebbe disposto a ripartire anche il prossimo anno. Poi focus su due giocatori “lanciati” da Stankovic e che potrebbero rappresentare due punti su cui ripartire: Cuisance e Amione.

Innamorato della Sampdoria

“Ho cercato di dare tutto me stesso per la Sampdoria – ha dichiarato Stankovic -. Ho trovato un ambiente spettacolare, la tifoseria è un modello. Abbiamo un legame bello caratterizzato da tanta onestà. Vorrei davvero rimanere, se non cambiano le cose però non vedo chi può darmi una prospettiva per il futuro e dirmi “si riparte da qua, accetti o no?”. Spesso mi ringraziano per strada, ma io rispondo che non faccio altro che contraccambiare l’affetto che mi viene dato. Per ora non posso farmi tanti film, pensiamo a dare tutto in vista di tre partite importanti per noi, ce la possiamo giocare. Io sono disposto a restare ma per prima c’è la question del club”. Il riferimento è al trittico di partite contro Cremonese, Lecce e Spezia. Servirebbero nove punti per riaccendere le speranze.

Cuisance ancora a metà

Adani ha sottolineato la crecita di Cuisance, giocatore scuola Bayer Monaco. ” Nel Venezia si è frenata un po’ la sua crescita – prosegue Stankovic – sto cercando di lavorare sul suo carattere. E’ uno dei più talentuosi in rosa, ha un mancino spettacolare, penso che di lui abbiamo visto soltanto il 50%. Dovrebbe andare in goal e fare qualche assist. Me ne avevano parlato come di una testa calda, ma a me non risulta. Forse perché lo sono anche io. Può svolgere tre o quattro ruoli del centrocampo”.

In guerra con Amione

“Amione è un giocatore che per atteggiamento non tradisce”. Cassano ha aperto così il discorso sul difensore blucerchiato, che con Stankovic ha trovato grande continuità. L’allenatore elogia lo spirito del’argentino classe 2002: “Ho visto subito il suo atteggiamento in allenamento. C’era tanto da limare, è cresciuto nelle letture di gioco. Affronta ogni allenamento come se fosse una partita. Non poteva passare inosservato. Ho imparato dai miei allenatori che vale più l’uomo che il giocatore in campo. Nelle difficoltà servono gli uomini. Poi, può fare bene o male, ma Amione è di quei giocatori che si scelgono per andare in guerra“.

Tre partite “chiave”

Più volte in questa stagione si è parlato di ultima spiaggia per la Sampdoria. Le tre prossime partite, tuttavia, potrebbero dare una svolta inaspettata alla stagione. Difficile pensare che una squadra che ha vinto tre partite in tutta la stagione ne vinca tre di fila. Tuttavia, Cremonese, Lecce e Spezia sono tre squadre alla portata dei blucerchiati. Contro i lombardi e gli aquilotti ci sarà il fattore “Ferraris” ad aiutare Gabbiadini e compagni. Nove punti in tre giornate, ma anche sette purché tre vengano conquistati contro lo Spezia, rimetterebbero in corsa la Samp per il rush finale. Per la salvezza sul campo la strada è stretta ma chiara, per quella fuori si attendono novità.