Sampdoria, Stankovic incoraggia i suoi: “Fallimento sportivo è quando smetti di lottare”

Genova. “Qualche mese fa mi prendevano per pazzo quando dicevo che avremmo potuto salvarci. Oggi, guardando indietro, abbiamo lasciato 7-8 punti con i quali saremmo in piena lotta“. Così Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, ai canali ufficiali del club in vista della gara di domani a Firenze.

C’è rammarico nelle parole dell’allenatore che cerca però di guardare avanti: “Questo non ci deve scoraggiare. Voglio cercare di dare tutto me stesso e trasmettere la voglia di non mollare ai ragazzi. Si parla di fallimento sportivo? Fallimento è quando smetti di lottare, di incoraggiare il compagno, quando rinunci alla battaglia. Io voglio dare fiducia, è difficile ma abbiamo un obbligo e sappiamo qual è”.

Obiettivo cercare di onorare il campionato anche perché l’impresa salvezza ormai è diventata complicatissima. In difesa mancherà l’infortunato Nuytinck, al suo posto Murillo mentre a centrocampo c’è abbondanza di scelta. Stankovic sta pensando di mettere in panchina Djuricic lasciando Cuisance come trequartista alle spalle della coppia Rodriguez-Gabbiadini.

E sulla Fiorentina, che aspetta i blucerchiati al Franchi, aggiunge: “Giochiamo contro una squadra che sta raggiungendo gli obiettivi adatti al valore della rosa e alla storia del club. Posso fare solo i complimenti a mister Italiano, li fa giocare davvero bene, in modo moderno: stanno in campo con intensità e qualità, tecnica e velocità. Sarà un avversario tosto, una partita molto difficile. Ma si va a giocare, cercando di fare del nostro meglio. Abbiamo detto tante volte come affrontare le partite – prosegue il mister -. C’è qualcuno che lo fa di suo, a qualcuno serve una spinta in più perché la situazione non è semplice, sotto tutti i punti di vista”.