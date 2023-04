Sampdoria-Spezia 1-1: ad Amione risponde Verde. Contestazione nella ripresa: pioggia di fumogeni

Genova. Pareggio amaro per la Sampdoria, che era andata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Amione (colpo di testa al 23′ su corner di Augello). Nel derby ligure contro lo Spezia finisce 1-1 per il pareggio di Verde, subentrato all’infortunato Maldini, al 59′. A salire alla ribalta della cronaca, però, la contestazione dei tifosi blucerchiati, che a inizio ripresa hanno cominciato a lanciare parecchi fumogeni in campo. L’arbitro Maresca è stato costretto a interrompere la partita per circa sette minuti. Bersaglio della protesta la situazione societaria, con accuse via cori e striscioni a Figc, le famiglie Mondini-Garrone e le istituzioni cittadine. Una protesta che, avvenuta con la squadra in vantaggio, ha forse tagliato un po’ le gambe ai giocatori in campo. Non è un caso che lo Spezia abbia pareggiato dopo poco. Partita che era già ricca di tensione durante la settimana a causa dei rapporti profondamente deteriorati tra due tifoserie, una volta amiche.



100′ Ancora un corner per lo Spezia, Sampdoria in difficoltà sui cross tagliati verso il secondo palo. Sul lancio di Agudelo per poco Kovalenko non arriva all’appuntamento per il gol. Zanoli dice di non aver toccato la palla, ma Maresca non è della stessa opinione. Angolo battuto e Sampdoria che riesce a uscire in qualche modo.

97′ Occasione Spezia: palla persa da Djuricic che favorisce Nzola, l’attaccante si inciampa quando arriva al limite, sopraggiunge Verde e un’altra deviazione gli nega la doppietta. Palla in corner. Sugli sviluppi carica subita da Ravaglia e fischio di Maresca

94′ Nello Spezia escono Ekdal per Kovalenko e Nikolaou per Caldara

91′ Occasionissima per la Sampdoria: Jesé libera Zanoli con un incredibile colpo di tacco. L’esterno blucerchiato però tira addosso a Zoet in uscita e spreca una grande occasione

90′ Saranno dieci minuti di recupero

88′ Rovesciamento di fronte e lo Spezia guadagna un angolo grazie a un cross di Ekdal deviato

87′ Occasione Sampdoria: angolo battuto e Gunter di testa colpisce bene, ma la palla termina a un soffio dal palo alla sinistra di Zoet

87′ Corner guadagnato dai blucerciati dopo una bella triangolazione sulla destra tra Zanoli e LEris

82′ Altro corner per lo Spezia che però non si traduce in occasioni pericolose, la squadra di Semplici resta però in attacco

79′ Nello Spezia escono Bourabia e Bastoni per Agudelo e Reca

79′ Nella Sampdoria entrano Ilkhan e Oikonomou per Amione e Winks

77′ Amian entra in area e arriva al tiro, ma Ravaglia c’è anche in questo caso con una respinta di piede

75′ Ci prova Bourabia! Con un sinistro dal limite che Ravaglia blocca in due tempi

73′ Ammonizione per Bastoni, in ritardo su Leris

72′ Doppio cambio nella Sampdoria: escono Murillo per Djuricic e Lammers per Jesé.

70′ Sampdoria che riprova a prendere il bandolo della matassa: punizione di Augello deviata in angolo da Bastoni. Sugli sviluppi ancora un angolo stavolta per un tocco di Ekdal

68′ Ancora Verde, stavolta su punizione: la barriera devia e Ravaglia ci mette una pezza mettendo in corner. Tiro dalla bandierina senza esito. La Samp riparte dal fondo

66′ Ammonito Gunter per una trattenuta

64′ Occasione Spezia, cross dalla destra di Amian, arriva Verde in scivolata al volo: il diagonale esce di pochissimo

62′ Leris ruba palla a Nikolaou, ma il servizio per l’accorrente Lammers è troppo arretrato

59′ Pareggio dello Spezia: colpo di testa di Verde libero in mezzo all’area che insacca il cross dalla sinistra di Bastoni

58′ Sempre Verde trova le gambe di un avversario nel cross verso il centro. Ancora corner

54′ Ancora Verde protagonista, dopo una palla persa da Winks. Sinistro deviato in angolo. Corner che non si traduce in qualcosa di concreto per lo Spezia

53′ Gioco ripreso all’ottavo minuto dopo che lo speaker ha ripetuto due volte che la partita sarebbe stata sospesa definitivamente

47′ Partita interrotta a causa di un fitto lancio di fumogeni da parte dei tifosi blucerchiati, che hanno tirato in campo almeno una cinquantina di bengala protestando contro Garrone e Ferrero. Esposti anche striscioni contro Figc, famiglie Garrone-Mondini e istituzioni cittadine

46′ Si riparte con la palla alla Sampdoria, che ora attacca verso la Nord

Primo tempo che termina con la Sampdoria in vantaggio per 1-0 sullo Spezia grazie al gol di Amione al 23′: colpo di testa perfetto su corner di Augello, Zoet riesce solo a toccare. Partita giocata a viso aperto sin dai primi minuti, con diverse occasioni per entrambe le squadre. Sampdoria che si affida soprattutto alla corsia di sinistra per le proprie azioni d’attacco. Molto attivo anche Leris, rispetto a Gabbiadini e Lammers, più in ombra. Zanoli, sull’esterno destro, poco sfruttato. Lo Spezia si è trovato diverse volte davanti a Ravaglia, che al 34′ ha detto di no a Verde, subentrato al posto dell’infortunato Maldini. La squadra di Semplici ha dovuto cambiare il portiere prima del fischio d’inizio a causa dell’infortunio di Dragowski nel riscaldamento. Cori contro Garrone da parte dei tifosi nell’intervallo. Qualche momento di tensione all’arrivo dei tifosi dello Spezia, che hanno acceso dei fumogeni nel piazzale a loro riservato.



45′ Saranno due i minuti di recupero

41′ Errore di Bourabia davanti alla porta di Ravaglia, tiro alle stelle, ma qui la difesa doriana non è stata impeccabile lasciando arrivare il pallone al giocatore spezzino

34′ Subito Verde pericoloso con un sinistro teso che Ravaglia devia in angolo sopra la testa

30′ Infortunio per Maldini, entra Verde

29′ Ci prova Lammers, che riceve da Leris e trova l’opposizione di Esposito. La Sampdoria chiede un calcio di rigore per un sospetto tocco di mano, ma è tutto regolare

23′ Gol della Sampdoria! Corner battuto da Augello, colpo di testa di Amione che Zoet riesce a deviare sul palo interno non a sufficienza per impedire il gol

22′ Gyasi per un soffio non arriva a toccare il pallone a pochi centimetri dalla porta su un cross tagliato arrivato dalla tre quarti

20′ Colpo alla schiena per Winks, che resta a terra. Interviene il massaggiatore

17′ Gabbiadini prova ad accentrarsi e tenta il sinistro, ma non trova la porta

13′ Occasione Sampdoria: cross di Augello che Leris colpisce di testa dal centro dell’area, palla fuori di poco

12′ Corner stavolta guadagnato da Augello: cross deviato da Gyasi

9′ Tentativo di Nzola che colpisce Gunter: palla in angolo. Corner che si conclude con un tentativo da lontano fuori di parecchio

4′ Sul rovesciamento di fronte è Augello a sbagliare tutto con la porta spalancata: conclusione strozzata e debole fuori dallo specchio

3′ Lo Spezia riparte proprio sul corner e trova la prima occasione della serata: Sampdoria sbilanciata e giocatori in maglia nera che arrivano al tiro con Daniel Maldini che porta palla fino a liberare Ekdal che calcia male su Ravaglia da ottima posizione.

1′ Primo corner per la Sampdoria battuto da Augello, sul primo palo. Sinistro di Gabbiadini deviato. Ancora angolo

1′ Infortunio dell’ultimo minuto per Dragowski nello Spezia. Il portiere si ferma nel riscaldamento. Gioca Zoet. Si parte con palla allo Spezia, che attacca verso la Nord.

Coreografia nella Nord con uno striscione “Quando vedi i suoi colori ti incanti e ti innamori” e strisce blucerchiate che dalla Gradinata superiore finiscono sotto.

Sampdoria e Spezia sono pronte a scendere in campo in un derby ligure che è stato caratterizzato da una certa tensione durante la settimana con la vendita dei biglietti solo nel settore ospiti per i tifosi spezzini. Controlli rafforzati in città, con le forze dell’ordine disposte anche in vie normalmente non soggette a controllo durante le partite. Tifoserie che non si sono certo date il benvenuto nel pre-partita.

Per quanto riguarda le formazioni, Stankovic alla fine opta per Gunter in difesa vista l’assenza di Nuytinck. In campo anche Zanoli e Murillo dal primo minuto. Davanti Gabbiadini e Lammers.

Sampdoria: Ravaglia, Murillo (72′ Djuricic), Gunter, Amione (79′ Ilkham), Zanoli, Rincòn, Winks (79′ Oikonomou), Rincòn, Winks, Augello, Lammers (72′ Jesé), Léris, Gabbiadini.

Allenatore: Stankovic.

A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru, Malagrida, Paoletti, Cuisance, Rodriguez.

Spezia: Zoet, Amian, Nikolaou (94′ Caldara), Wisniewski, Bastoni (79′ Reca), Ekdal (94′ Kovalenko) , Esposito, Bourabia (79′ Agudelo), Gyasi, Nzola, Maldini (30′ Verde).

Allenatore: Semplici.

A disposizione: Marchetti, Sala, Shomurodov, Krollis, Ferrer, Cipot.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Gunter (Sa); Bastoni (Sp)

Spettatori: Abbonati 14.593 rateo 156.475,86; mini abbonamenti 607 rateo 4.586,50; paganti gara 3.981 incasso 55.192,00