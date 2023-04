Sampdoria Primavera, tre goal e tre punti ad Udine

Lignano Sabbiadoro. Tre punti di grande importanza, quelli ottenuti allo stadio Comunale Guido Teghil, perché l’Udinese – nonostante la deficitaria posizione in classifica, che ormai le sta spalancando la strada per la retrocessione in Primavera 2 – è una squadra in cui giocano giocatori che ‘faranno strada’… fatto non desueto per la storia del club friulano…

Partiamo, dunque, dalle distinte, per una più facile individuazione dei giocatori, i cui nomi scorreranno durante la cronaca del match:

Udinese (3-4-3): Piana; Abdalla, Abankwah (95° Nuredini), Guessand; Iob, Castagnaviz, Centis, Iob (73° Russo) Buta; Asante (26° Zunec), Semedo, Pejičić (73° Lozza). In panchina: Di Bartolo, Mosca, Di Lazzaro, De Crescenzo, Panagiotakopoulos, Nwachukwu, Nijon. Allenatore: Jani Sturm.

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Lotjonen (73° Di Mario), Villa, Miettinen; Porcu, Segovia (88° Straccio), Cecchini, Conti, Migliardi; Leonardi (65° Ivanović), Montevago. In panchina: Gentile, Scardigno, Peretti, Savio, Caruana, Pozzato, Chilafi, Ntanda, Tozaj. Allenatore: Felice Tufano.

Marcatori: 24° Conti, 28° Zunec, 65° e 92° Montevago.

Terna arbitrale : Iacobellis di Pisa, assistito daPandolfo di Castelfranco Veneto e Tesi di Lucca.

Parlavamo, in apertura, dei giocatori ‘top’ in maglia bianconera e fra questi spiccano lo statuario difensore centrale James Abankwah e l’altrettanto ‘fisicato’ centravanti portoghese Vivaldo Semedo, a formare – col centrocampista Alberto Centis – l’asse verticale degli schemi del tecnico sloveno Jani Sturm, che nei primi 20 minuti sembravano intenzionati a complicare la vita ai ragazzi di Felice Tufano.

Senonché, al 24°, un lungo, ma preciso traversone di Diego Porcu ha pescato un tempestivo inserimento di Francesco Conti, pronto a inzuccare in rete (da dentro l’area piccola) la palla del vantaggio blucerchiato (1-0).

La facilità di corsa, sulla fascia, di Porcu avrebbe peraltro meritato di essere premiata già un minuto prima, quando un suo cross, a piede invertito, ha sfiorato il palo, senza aver prima trovato la deviazione vincente di Montevago o dello stesso Conti.

E’ stato, tuttavia, un vantaggio estemporaneo, perché quattro minuti dopo, il tosto Semedo si è liberato con un ‘mezzo fallo’ di Arttu Lötjönen, consentendo a Centis di impegnare Elia Tantalocchi, la cui deviazione ha finito per mettere sui piedi dell’appena entrato Bor Zunec (si era fatto male Raymond Asante) la palla dell’1-1, da depositare comodamente in rete.

Convinti del fatto che, da Udine, era importante ritornare coi tre punti, i ragazzi di Tufano hanno spinto sull’acceleratore, con Simone Leonardi (porta non inquadrata al 31°), ma soprattutto con Daniele Montevago, che il goal lo ha trovato, con una pronta giravolta, al 36°, peraltro col parere contrario del direttore di gara, che ne ha decretato l’annullamento, per un presunto tocco col braccio di Muller Cecchini, catalizzatore di tutto il gioco doriano.

Altri due minuti di gioco e il vispo Conti si è involato sulla fascia sinistra, trovando, col cross, una pronta girata di Leonardi, ribattuta dalla difesa.

L’Udinese comunque non è stata a guardare e fra il 41° ed il 42° è andata due volte vicina al vantaggio, prima con Centis (un bel tiro a giro, uscito di poco) e poi con Semedo, rapace nel deviare (ma fuori) un cross teso del classe 2007, David Pejičić.

Nonostante lo spavento, in avvio di ripresa, procurato ai friulani da una traversa di Montevago (deviazione decisiva di Piana), gli udinesi hanno mantenuto le intenzioni bellicose con cui avevano finito il primo tempo, tanto che Tantalocchi, al 59°, è stato costretto ad alzare sopra la traversa un tiro sbilenco, ma pericoloso di Centis, metronomo bianconero, mentre è stato graziato, al 62°, da Semedo, che si è divorato una clamorosa palla goal, offertagli dal portoghese Leonardo Buta.

Archiviati i pericoli, Tufano ha iniziato a muovere le sue pedine sulla scacchiera… Dentro Mihailo Ivanović (per Leonardi) a portare freschezza e ‘garra’ davanti e così la dea bendata premia subito il mister, perché Telasco Segovia azzecca l’imbucata vincente, mettendo palla in corridoio per Montevago (fino a quel momento impegnato in un duello di lotta greco-romana con Abankwah), la cui bordata non ha lasciato scampo al portiere Edoardo Piana (quasi due metri d’altezza): 2-1 per la Samp.

Mister Sturm ha cercato di correre ai ripari, con un paio di cambi più offensivi (Diego Russo per Simone Iob e l’altro Simone, Lozza per lo sloveno Pejičić), con Tufano che invece di abbassare la linea difensiva, ha inserito il fluidificante Stefano Di Mario per il braccetto di destra Lötjönen (facendo slittare da sinistra a destra Samuli Miettinen ed arretrando Migliardi come braccetto di sinistra, il tutto sempre con Lorenzo Villa a fare da perno difensivo centrale al posto dell’assente Luigi Aquino).

Di Mario ha un futuro davanti ed appena entrato meritava che la concessione di un penalty, per un atterramento in area (al 75°), dovuto ad uno scontro che invece l’arbitro ha interpretato come un suo fallo ed un minuto dopo ha impegnato severamente Piana, con un tiro da lontano.

Un brivido per la schiena di Tufano e del suo secondo, Alessandro Maroni, è però arrivato al 77°, quando Semedo ha saltato Miettinen (buona prova, comunque, quella del finnico) e Tantalocchi, spesso protagonista in positivo, ha rischiato la frittata, riacciuffando comunque la sfera, prima che superasse la fatidica linea di porta.

Giusto il tempo di prendere nota dell’entrata in campo di Leonardo Straccio (scuola Inter) al posto di Segovia (illuminante il suo filtrante che aveva portato la Samp in vantaggio), che Ivanović – in pieno recupero e con uno ‘scavetto’ – ha servito su un piatto d’argento, a Montevago, la palla del definitivo 3-1, che consente alla Primavera blucerchiata di raggiungere il decimo posto in classifica (35 punti in 26 partite), lasciandosi alle spalle Inter (33 pt.), Cagliari e Verona (32), Atalanta (31), Milan (30), Napoli (28), tutte squadre in odore di spareggio ‘play out’, per accompagnare in Primavera 2, proprio Udinese (16) e Cesena (9), che – ad otto giornate dalla fine – sembrano ormai destinate alla retrocessione.