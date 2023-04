Sampdoria Primavera: con l’Empoli servono punti

Genova. La vittoria di mercoledì scorso (in trasferta con l’Udinese), che sembrava potesse far tirare un sospiro di sollievo ai ragazzi di Tufano, alla luce degli anticipi odierni della 27° giornata del Campionato Primavera 1 (Inter che va a vincere a Frosinone, Milan che batte il Torino e Cagliari che pareggia a Sassuolo), in effetti, col senno del poi, porta alla considerazione che si sia trattato di tre punti vitali.

Prima di affrontare l’Empoli (domenica ore 15.00, campo sportivo ‘Tre Campanili’ di Bogliasco), la Samp sarà peraltro a conoscenza anche dello scontro diretto tra Verona ed Atalanta e di cosa avrà fatto il Napoli, in quel di Udine, comunque – conoscendo Tufano – il mister non si farà condizionare dai risultati delle avversarie, puntando in ogni modo al ‘bottino pieno’… Poi – come ogni mister scafato – se sarà il caso saprà accontentarsi dell’uovo, piuttosto di una ipotetica gallina…

L’importanza della sfida in questione, è attestata anche dal fatto che Stanković ha lasciato Tantalocchi a disposizione della Primavera (a Lecce, come terzo portiere, ha portato Federico Zorzi).

I 23 convocati:

Portieri: Elia Tantalocchi, Giacomo Gentile, Michele Ragher.

Difensori: Luigi Aquino, Francesco Migliardi, Lorenzo Peretti, Samuli Miettinen, Arttu Lötjönen, Federico Savio, Lorenzo Villa, Diego Porcu, Stefano Di Maio.

Centrocampisti: Telasco Segovia, Leonardo Straccio, Nicolò Uberti, Mateus Cecchini Muller, Francesco Conti, Ardijan Chilafi, Simone Pozzato.

Attaccanti: Daniele Montevago, Mihailo Ivanović, Simone Leonardi, Enis Tozaj.

L’Empoli di Antonio Buscè viene da un eclatante 5-0 rifilato al Frosinone (reti di Nabian, Marianucci, Seck, Ignacchiti e Barsi) e come gran parte delle formazioni Primavera, ha in organico un folto gruppo di giocatori con passaporto estero, quali appunto il senegalese Assane Seck (ala destra), il franco ivoriano Jordan Boli (terzino destro), l’albanese Endri Zanelaj (mediano), il porto/Guinea Bissau Herculano Nabian (punta centrale), l’ungherese Aron Dragoner (difensore centrale), il belga Noah Stassin (anche lui dif. centrale), il polacco Iwo Kaczmarski (centrocampista), lo svedese/nigeriano Shalom Ekong (punta centrale) ed il ghanese Samuel Obeng (centrocampista).