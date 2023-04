Sampdoria Primavera, a Bologna un punto che consolida la classifica (1-1)

Bologna. Mentre da bordo campo, venivano segnalati i quattro minuti di recupero, dopo i 90 regolamentari, ci stava pungendo vaghezza che la Primavera fosse stata ‘contagiata’ dalla prima squadra… ma nel giro di un paio di minuti, abbiamo dovuto constatare che – se anche così fosse stato – mister Tufano aveva da una mezz’oretta tirato fuori dalla ‘farmacia’ (ops, leggi panchina) l’antidoto giusto: Adijan Chilafi.

Il macedone che, a dire il vero, aveva già mandato alle stelle (letteralmente) una ghiotta opportunità, capitatagli sul destro – dopo una smanacciata di Franzini su cross di Porcu – al 92°, è saltato sopra i pugni del portiere felsineo, inzuccando in rete un perfetto corner e ristabilendo la parità, spezzata alla fine del primo tempo, con un’azione da manuale rossoblù, che aveva visto Corazza imbucare una palla d’oro per Ebone, stoppato da una ‘paratona’ di Tantalocchi, che nulla aveva potuto, però, sul tap in di Raimondo.

Come avviene sempre nel mondo del calcio, il risultato condiziona i commenti ed ecco così che il punto conquistato addolcisce gli appunti presi dal cronista, a cominciare dall’episodio del 2° minuto, quando una punizione tagliata di Migliardi è stata sfiorata da Montevago e finita fuori di poco.

Al 25°, a proposito, di episodi che possono condizionare un match, Di Mario (a causa di uno scontro con Bynoe) ha dovuto lasciare il posto a Porcu, bruciando il primo cambio a Tufano.

E poi, comunque, sovvengono alla mente, prima del goal bolognese, solo azioni blucerchiate, come al 28° (perfetta imbucata di Villa per Montevago, anticipato di poco da Franzini), al 32° (giallo a Stivanello che ha trattenuto vistosamente Ivanović lanciato a rete), al 38° (cross di Porcu incornato in modo troppo morbido da Montevago), al 39° (altro traversone di Porcu, impattato al volo da Ivanović, abbondantemente a lato).

Quindi, lo 0-1 del primo tempo non ha fedelmente rispecchiato l’andamento della gara, che è ripresa con Pozzato al posto dell’ammonito Segovia e con un tiro sull’esterno della rete di Montevago, capace di liberarsi al tiro, sfruttando una lunga rimessa laterale di Villa, dopo aver addomesticato la sfera col petto.

Nel secondo tempo, tuttavia, il Bologna ha dato, inizialmente, l’idea di poter gestire la partita, con il bandolo della matassa in mano a due giocatori di ottima prospettiva quali il polacco Kacper Urbański (classe e piedi sopra la media), l’olandese Jafar Bynoe, con Antonio Raimondo abilissimo a catalizzare il gioco davanti.

Al 46° proprio un cross teso di Raimondo è stato incornato sopra la traversa dall’altra punta, Tommaso Ebone, mentre al 49° Urbański si è liberato bene al tiro, senza preoccupare troppo Tantalocchi, che è stato invece bravissimo, al 51°, a deviare il corner, di piede, la conclusione del solito Raimondo, presentatosi solo davanti a lui…

E’ qui che il cronista, ha temuto che il virus della prima squadra avesse contagiato la Primavera… Senonché Tufano, al 61°, ha ribaltato la squadra col cambio tattico Chilafi per Miettinen (abbassando Migliardi), che comunque ha continuato a battere col suo piede mancino i corner dalla destra.

Al 72°, i blucerchiati hanno fatto le prove del pareggio che arriverà al 92°, con Migliardi capace di mettere sulla testa di Montevago, tutto solo sul secondo palo, una palla, purtroppo deviata dal centravanti solo sulla rete esterna.

Al 73°, poi, si è compreso perché Migliardi sia un elemento cardine nello scacchiere di Tufano, quando lo si è visto eseguire una gigantesca chiusura sul sempre pericoloso Raimondo, fortunatamente sostituito – da Vigiani – al 78°, con Anatriello, forse a causa di un giallo (che la punta si era preso per un fallo di ostruzione su Tantalocchi), oppure per la convinzione di aver la partita in pugno, considerato che cinque minuti prima Montevago – su corner passivo – aveva salvato una palla – sulla linea di porta – che poteva rappresentare un secco 2-0.

Deciso a non venire via da Bologna senza almeno un punto, al 74°, Tufano ha buttato dentro anche Savio (spostando Porcu a sinistra) e Leonardi al posto di Ivanović.

L’estroso catanese, una dozzina di minuti dopo, ha fatto il Chiorri, ma il difensore Wisdom Amey (italo togolese, subentrato al 60°), con un guizzo gli ha nesso la palla in corner, mentre stava per metterla in rete.

Si è così arrivati ai quattro minuti di recupero ed al colpo di testa vincente di Chilafi… Niente contagi in ‘casa Primavera’: il punto strappato al ‘Niccolò Galli’, alla fine degli appunti presi in diretta durante il match, va riconosciuto essere meritato.

Queste le formazioni iniziali:

Bologna (3-4-1-2): Franzini, Mercier, Stivanello, Motolese; Wallius, Pyyhtia, Bynoe, Corazza; Urbanski; Raimondo, Ebone. A disposizione: Raffaelli, Verardi, Baroncioni, Mmaee, Diop, Corsi, Busato, Bartha..

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Aquino, Miettinen. Di Mario, Conti, Uberti, Segovia, Migliardi, Ivanović, Montevago.

A disposizione: Gentile, Scardigno, Lötjönen, Peretti, Straccio, Caruana, Tozaj.