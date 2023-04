Sampdoria-Lecce affidata a Mariani: è per la terza volta in questa stagione che dirige i blucerchiati

Genova. Dopo la sconfitta con la Cremonese, la Sampdoria dovrà vedersela con il Lecce: partita in programma al “Via del Mare” domenica 16 aprile alle ore 12:30.

L’incontro è stato affidato all’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia, gli assistenti saranno Bindoni di Venezia e Lo Cicero di Brescia. Quarto uomo Cosso di Reggio Calabria, mentre al Var ci sarà Mazzoleni di Bergamo con Baroni di Firenze in qualità di Avar.

Per Mariani, quella di domenica, sarà la prima volta nella stagione in cui arbitrerà il Lecce e la terza volta in cui dirigerà la Sampdoria: quest’anno infatti ha diretto sia la partita con l’Hellas Verona (vinta dai blucerchiati 3 a 1) che quella con l’Udinese (in cui i friulani si sono imposti di misura), entrambe le sfide sono state giocate al Ferraris. In totale, nella sua carriera, sono 15 i match in cui l’arbitro di Aprilia ha incontrato la Sampdoria. Nel dettaglio, i genovesi hanno rimediato 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. In nessuna di queste partite, Mariani ha mai fischiato un calcio di rigore.