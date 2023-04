Sampdoria, Flachi: “Vivendo Genova fa ancora più male questa situazione”

Francesco Flachi, 48 anni, continua a calcare i campi di calcio con la maglia della Praese, con cui ieri ha conquistato la finale dei play off del campionato di Promozione. Non può mai mancare però un pensiero al difficile momento che sta vivendo la Sampdoria. “Mi dispiace tantissimo per la situazione della Sampdoria – commenta -. Vivo qui da quest’anno quindi la sento di più e la vivo di più. Convivo con i tifosi questo malessere. Speriamo che tutto questo possa risolversi il prima possibile”.

Flachi spera in un avvicendamento che possa riportare entusiasmo alla piazza ripartendo dalla Serie B, ormai quasi certa, con fondamenta solide: “Penso che per la salvezza in Serie A non vi siano quasi più speranza. Ma l’auspicio è che la Sampdoria venga presa da una persona che abbia passione, che voglia bene a questa società ma soprattutto a questa gente e a questa città“.

Stankovic anche in Serie B? “Non lo so – conclude -. L’importante sarà ripartire da una società con fondamenta importanti che possa riportare la Sampdoria nella categoria di competenza. Un appello a Ferrero o a Garrone? No, ma spero che arrivi una persona con grande passione perché la Sampdoria si vive con passione e si ama”.