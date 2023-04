Sampdoria: esercitazioni tattiche in vista della trasferta di Lecce

Genova. Manca poco alla sfida con i giallorossi del Lecce, in programma domenica al “Via del Mare” (ore 12.30).

Dejan Stankovic e il suo staff hanno diretto sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco una seduta incentrata su esercitazioni tattiche alle quali ha preso parte anche Koray Günter.

Sessioni differenziate per Andrea Conti e Manuel De Luca; programmi di recupero per Emil Audero e Ignacio Pussetto.

Sabato è in programma la rifinitura pomeridiana che precederà la partenza in volo charter per il Salento.

