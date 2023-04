Sampdoria, Edoardo Garrone ribadisce: “Disposti a partecipare al salvataggio del club”

Il nome della famiglia Garrone, e in particolare di Edoardo Garrone, ricorre spesso nei discorsi cittadini sull’attuale condizione della Sampdoria. E spesso, se non sempre, in termini negativi. In molti infatti puntano il dito contro l’ex numero uno blucerchiato per aver ceduto a Massimo Ferrero il club.

La famiglia Garrone- Mondini ha da poco diffuso una nuova nota stampa in cui ribadisce quanto espresso in una lunga lettera aperta datata 23 gennaio. “Di fronte ai continui tentativi di accostare la figura di Edoardo Garrone alle vicende societarie della Sampdoria messi in atto in questi giorni da parte di vari soggetti, vogliamo ricordare la nota stampa che chiariva infatti sia le condizioni – che ad oggi risultano ancora le medesime – per un eventuale impegno da parte della Famiglia Garrone Mondini nel salvataggio della Sampdoria all’interno di un pool di investitori sia il ruolo avuto da Edoardo Garrone nei tentativi di Gianluca Vialli di acquistare la Società dall’attuale proprietà“.

Nello specifico, lo scorso gennaio la famiglia Garrone Mondini aveva usato l’espressione “silenzio vigile ed operoso” per descrivere il modo in cui stava assistendo alle vicende della Sampdoria.

In un silenzio vigile e operoso ho sempre seguito le vicende societarie della Sampdoria. Non ho dimenticato i sacrifici compiuti dalla mia famiglia durante i 12 anni in cui abbiamo avuto l’onore e l’onere di avere la responsabilità della gestione della società. Non ho dimenticato le mie parole di quell’11 giugno 2019 e l’atmosfera e le circostanze che hanno portato a quel momento.

Aveva poi sottolineato l’intenzione di appoggiare il tentativo di acquisizione del club da parte di Gianluca Vialli e spiegato come i tira e molla con Ferrero avessero fatto naufragare la trattativa.

“È stato quindi normale per me anche per il rapporto di reciproca stima con Gianluca Vialli rispondere “presente” quando mi chiese di aiutarlo nei suoi tentativi di acquisizione della Sampdoria nel 2019, supportandolo nelle trattative e impegnandomi con lui a sottoscrivere una quota dell’investimento insieme ad altri importanti soggetti internazionali. Tutti vi ricorderete i continui “tira e molla” e rialzi di Massimo Ferrero, che portarono Gianluca Vialli dopo quasi un anno e ben due tentativi a ritirare le importanti offerte.

La lettera era stata scritta nei giorni successivi al disinteressamento della Merlyn Partners di Alessandro Barnaba. Edoardo Garrone non aveva risparmiato stoccate all’attuale CdA.