Sampdoria di nuovo in mano a Ferrero, si cercano finanziatori per evitare il fallimento: quale sarà il futuro del club?

Genova. Risultati che mancano sul campo, ma soprattutto a livello societario. La lotta per la salvezza della Sampdoria continua su più fronti e sembra sempre più complicata. Con una squadra, penultima in classifica, che deve fare i conti con tante incertezze e malumore, soprattutto dopo il ritorno di Massimo Ferrero come azionista di maggioranza (la scorsa settimana il Viperetta ha acquisito gratuitamente il 55% delle quote di Holding Max dalla figlia Vanessa, diventano di nuovo a tutti gli effetti il numero uno del club).

Al momento i giocatori non sanno nemmeno se riceveranno gli stipendi del primo trimestre del 2023 che dovrebbero essere pagati entro il 31 maggio: entro quella data la società dovrà trovare circa 15 milioni. Operazione che era riuscita alla fine dello scorso anno, anche grazie alla rinuncia da parte dei calciatori della mensilità di dicembre. In ogni caso, però, il rischio del fallimento rimane concreto e bisognerà trovare un modo per risolvere la situazione.

Su questo stanno lavorando i due advisor, quello nominato dal trust dopo la cessione (Banca Lazard) e quello incaricato dal cda della Sampdoria (PricewaterhouseCoopers). Entrambi sono alla ricerca di finanziatori, intenzionati a intervenire per evitare lo scenario peggiore.

Tra loro anche Alessandro Barnaba di Merlyn Partners, che tra dicembre e gennaio aveva presentato la sua proposta per poi ritirarla. Due le cause principali della scelta: l’indisponibilità di Ferrero a farsi da parte e il mancato abbattimento del capitale sociale. “L’Assemblea dei soci di oggi – aveva ribadito Merlyn Partners il 20 gennaio – che per la quinta volta ha visto l’assenza dell’azionista di maggioranza, è l’ennesima prova della mancanza di volontà di affrontare seriamente, da parte dell’attuale proprietà, il salvataggio della società”.

Un passo indietro, certo, ma nel comunicato stampa precedente il gruppo aveva anche sottolineato: “Merlyn continuerà a seguire l’evoluzione della situazione ribadendo che, qualora si dovessero presentare le condizioni per poter realizzare un progetto per il rilancio dell’UC Sampdoria, ci faremo trovare pronti con un nuovo piano che avrà però tempi, obiettivi e modalità di intervento totalmente differenti”.

I contatti con il gruppo, infatti, non sono mai stati interrotti e Barnaba, che tra i suoi finanziatori ha l’ex presidente blucerchiato Edoardo Garrone, pare possa ancora giocare un ruolo in questa partita. Anche se, come più volte sottolineato, non intende farsi carico dei 40 milioni di debiti extra calcistici di Ferraro, considerando che il club ha già un “buco” di 140 milioni di euro. L’imprenditore romano, infatti, sarebbe pronto nel caso in cui si ponesse fine alla composizione negoziata delle crisi (ora attiva fino al 6 giugno) per mancanza di fondi e si passasse al concordato semplificato liquidatorio che permetterebbe di stralciare quasi tutti i debiti.

Tra le soluzioni per salvare il club ci sarebbe anche quella del bond convertibile, a cui Barnaba non pare interessato: attraverso questo strumento la società riceverebbe 30 milioni in prestito e verrebbe data in pegno ai finanziatori. Ma nulla sembra muoversi in questa direzione.

Tanta incertezza, malumore e rapporti molto tirati dunque in casa blucerchiata, lo ha dimostrato anche il fatto che Ferrero per assistere in tribuna a Roma-Sampdoria ha dovuto avere il biglietto di uno sponsor.